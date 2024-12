Reforma tributária é prioridade absoluta, diz Padilha ao visitar Lula em SP

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que a Reforma Tributária é a “prioridade absoluta” do governo no Congresso nesta semana. A declaração foi feita após o ministro visitar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo, onde ele está em recuperação após internação recente.

Padilha esteve acompanhado de Rui Costa, ministro da Casa Civil, e relatou que a reunião abordou pautas estratégicas para o restante do ano. Entre elas, destacou-se a discussão e votação da Reforma Tributária, que deve começar ainda hoje na Câmara.

Lula, que recebeu alta neste domingo após tratar um sangramento interno decorrente de uma queda, permanece em São Paulo para realizar uma nova tomografia na próxima quinta-feira. Caso o exame confirme sua boa recuperação, ele será liberado para retornar a Brasília, mas com atividades moderadas nos próximos 15 dias.

“O presidente está absolutamente recuperado, conversando normalmente e acompanhando as principais agendas do governo”, enfatizou Padilha.

Agenda do governo inclui encontro de ministros

Padilha também antecipou que o presidente planeja realizar um encontro entre ministros no próximo dia 20. Apesar de o formato e a pauta ainda não estarem definidos, o ministro sinalizou que o evento poderá ter um tom de confraternização de final de ano.

“Será um momento para alinhar as expectativas do governo e celebrar os avanços de 2023”, disse o ministro, destacando que os detalhes dependerão da evolução da saúde de Lula.

No entanto, a agenda do Congresso segue como foco imediato. “Relatei ao presidente as reuniões que tivemos com líderes da Câmara ao longo do fim de semana. Estamos confiantes de que a Reforma Tributária avançará ainda nesta semana”, concluiu Padilha.