Votação da Reforma Tributária é adiada para terça-feira

A votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 68/2024, que regulamenta a Reforma Tributária, foi adiada pela Câmara dos Deputados. Prevista inicialmente para esta segunda-feira, 16, a deliberação foi remarcada para terça-feira, 17.

No debate desta segunda-feira, parlamentares destacaram os argumentos favoráveis e contrários ao projeto. O texto, já aprovado no Senado com modificações, inclui novamente a cobrança de imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como refrigerantes, refrescos e chás prontos. Um dos pontos de maior controvérsia foi a retirada, no relatório da Câmara, do desconto de 60% nas alíquotas para os serviços de saneamento básico, previsto na versão inicial do texto.

O presidente da Câmara, Arthur Lira, justificou o adiamento como uma medida para garantir maior presença e engajamento dos deputados na análise do tema.

O que é a Reforma Tributária O objetivo da Reforma Tributária é simplificar o sistema de impostos no Brasil. Mas, como o país tem uma dívida pública elevada, precisa manter gastos sociais – como em Saúde, Educação e transferência de renda – e retomar investimentos em obras de infraestrutura, não há espaço, na avaliação do governo e dos parlamentares, para reduzir a carga tributária brasileira.

O que vai mudar com a Reforma Tributária?

O projeto de lei unifica impostos federais, estaduais e municipais, além de buscar a redução de custos para empresas. Além disso, o texto cria um sistema de cashback para as famílias de menor renda.