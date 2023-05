Quantos salários mínimos vale um carro popular? Valor quase dobra em 4 anos

Em 2023, o brasileiro que recebe um salário mínimo e pretende comprar um carro popular leva mais de 50 meses, ou mais de quatro anos, para desembolsar o dinheiro necessário. Isso considerando que ele não gaste com mais despesa alguma. Há quatro anos, eram necessários 31 salários mínimos.

Os dados constam em um novo levantamento feito pelo pesquisador Matheus Peçanha, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/Ibre). A pesquisa mostra que o preço dos carros de entrada subiram em velocidade muito superior ao aumento do salário mínimo nos últimos anos.

Na pesquisa, Peçanha considerou o salário mínimo em janeiro de 2023, que era de R$ 1.302. Desde o início deste mês, o valor subiu para R$ 1.320.

Em 2019, o trabalhador levava bem menos tempo para juntar o suficiente para comprar um carro de entrada, mesmo com o salário mínimo valendo cerca R$ 30 menos. Bastavam 31 meses ou pouco mais de dois anos e meio.

Ontem, o governo federal anunciou medidas para reduzir o preço dos carros populares ao conceder descontos em impostos federais, com planos para diminuir o valor dos veículos de entrada em ao menos 1,5% e no máximo em 10,96%.

Em janeiro de 2019, o modelo de entrada da Renault — o Kwid Life — custava R$ 32,29 mil. Eram necessários 33 meses para quitar o carro, considerando o salário mínimo na época em R$ 998.

Já em 2023, o modelo de entrada equivalente da Renault é o Kwid Zen. Em janeiro, ele custava R$ 66.496. Com o salário mínimo em R$ 1.302, isso leva a um total de 51,1 meses necessários para a compra.

O preço do modelo continuou a subir e em maio ele já custa R$ 67.944,00. Mesmo com o salário mínimo em R$ 1.320, novo valor que entrou em vigor em 1º de maio, o tempo para juntar o dinheiro necessário aumentou: são 51,5 meses no total.

Já o Mobi Easy, modelo de entrada da Fiat em 2019, custava R$ 32.529,00. Eram 32,6 meses para quitar o valor do carro. Em janeiro deste ano, o modelo equivalente é o Mobi Like, que custa R$ 68.514,00. São 52,6 meses para comprar o carro.

Em maio, houve uma pequena redução no preço do carro, que passou para R$ 68.273,00. Com o salário mínimo em R$ 1.320,00, agora são necessários 51,7 meses para comprar o automóvel.