PMI composto do Reino Unido sobe e atinge nível recorde

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 60,7 em abril para 62 em maio, atingindo o maior nível numa série histórica iniciada em janeiro de 1998, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira pela IHS Markit em parceria com a CIPS.

O avanço bem acima da marca de 50 mostra que a atividade econômica britânica se expande em ritmo mais forte neste mês. A prévia de maio, contudo, ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 62,3.

Apenas o PMI industrial do Reino Unido avançou de 60,9 para 66,1 no mesmo período, também um recorde. Neste caso, a projeção era de acréscimo marginal a 61.

Já o PMI de serviços britânico aumentou de 61 em abril para 61,8 em maio, nível mais alto em 91 meses. O consenso, porém, era de avanço maior, a 62,5.

Vendas no varejo têm salto anual de 42,4% em abril

As vendas no varejo do Reino Unido registraram um salto anual de 42,4% em abril, informou nesta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas Britânico (ONS, na sigla em inglês). A leitura superou de longe a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal (WSJ), que esperavam alta de 37,4%.

Já na comparação ante o mês anterior, o indicador econômico britânico disparou 9,2% em abril, também muito acima da expectativa do WSJ - neste caso, de ganho de 5,9%.