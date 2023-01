PIB dos EUA, resultado da Tesla, Petrobras, Cielo abre temporada de balanços e o que move o mercado

O mercado internacional iniciou esta quinta-feira, 26, em tom positivo, com atenções voltadas à divulgação de dados da economia e de empresas americanas. Bolsas da Europa e índices futuros de Nova York operam em leve alta nesta manhã, enquanto investidores aguardam os números do PIB dos Estados Unidos referente ao quarto trimestre.

PIB e outros dados nos EUA

A expectativa é de que o PIB americano, previsto para às 10h30 (de Brasília), saia com 2,6% de alta. Se confirmado, o número representará uma desaceleração em relação à alta de 3,2% regitrada no terceiro trimestre. Também serão publicados nos Estados Unidos dados do mercado imobiliário, os pedidos semanais de seguro desemprego e o índice de preço sobre gastos pessoais (PCE, na sigla em inglês) do último trimestre do ano passado.

"O foco, hoje, estará nos dados do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos. Nossa equipe prevê um número ligeiramente abaixo do consenso, principalmente por importações mais baixas e formação de estoques - o que não significa necessariamente um 'bom crescimento'", avaliaram economista do banco ING em nota.

Desempenho dos indicadores às 7h40 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,04 %

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,24%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,61%

FTSE 100 (Londres): + 0,20%

DAX (Frankfurt): + 0,30%

CAC 40 (Paris): + 0,70%

Nikei 225 (Tóquio)*: - 0,12%

Resultado da Tesla

Antes da bateria de dados da economia americana, o resultado do quarto trimestre da Tesla pavimenta o bom-humor no mercado. No período, o lucro da companhia de Elon Musk ficou em US$ 1,19 por ação, pouco acima do consenso de US$ 1,13. Já a receita voltou a bater recorde, terminando o trimestre em US$ 24,32 bilhões, também acima das projeções. No trimestre anterior, a Tesla tinha dado US$ 1,05 de lucro por ação e US$ 21,45 bilhões de receita.

As ações da fabricante de veículos elétricos chegam a subir mais de 6% no pré-mercado desta manhã, com investidores repercutindo o resultado. O desempenho também contribui com a alta do Nasdaq futuro, que tem a melhor performance entre os índices americanos nesta quinta. Na quarta-feira, 25, o índice fechou em leve queda, pressionado pelo resultado da Microsoft.

Cielo abre temporada de balanços

Enquanto o mercado americano já está no meio de sua temporada de balanços, no Brasil o período de divulgações abre nesta quinta, com o resultado da Cielo (CIEL3). A empresa acumula a maior alta do Ibovespa nos últimos 12 meses, com valorização superior a 140%. O Credit Suisse, que ainda vê espaço para as ações da Cielo subirem ainda mais, prevê crescimento de 15% para a receita da empresa. O consenso para a receita da Cielo é de R$ 2,9 bilhões, e de 360 milhões para o lucro líquido.

Depois da Cielo, será a vez do Santander divulgar seus números do trimestre, na próxima quinta-feira, 2. Mas a temporada de resultados deverá esquentar mesmo somente na semana do dia 7, quando Itaú, Bradesco e outras companhias irão reportar seus balanços.

Petrobras define presidente

O Conselho de Administração da Petrobras (PETR3/PETR4) deverá se reunir nesta quinta para deliberar sobre a indicação de Jean Paul Prates para a presidência da empresa. O nome de Prates passou pelo Comitê de Elegibilidade (CELEG) da Petrobras nesta semana.

Ibovespa no maior nível do ano

O Ibovespa irá iniciar o pregão desta quinta no maior patamar do ano, após ter encerrado o último pregão pela primeira vez acima dos 114.000 pontos desde o início de novembro. O real também encerrou o último dia na máxima do período, com o dólar cotado a R$ 5,08. Com a China reacelerando e perspectivas de desacelaração em países desenvolvidos, investidores têm atribuído as altas deste início de ano à entrada de estrangeiros. Em janeiro, o saldo de capital externo na B3 está positivo em mais de R$ 7 bilhões.