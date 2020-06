Economia do Reino Unido tem queda recorde de 20,4% em abril

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido desmoronou 20,4% em abril na comparação com o mês anterior, devido ao confinamento decretado para frear a propagação da pandemia de coronavírus, anunciou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

O resultado é uma queda recorde e acontece após a contração de 5,8% em março, de acordo com o ONS.

Abril foi o primeiro mês completo confinamento, que começou em 23 de março e praticamente paralisou a atividade econômica do país, um dos mais afetados do mundo pela pandemia, com mais de 41.000 mortes provocadas pelo coronavírus.

“O retrocesso do PIB em abril é o mais forte já registrado no Reino Unido, mais de três vezes que o mês anterior e quase 10 vezes mais que a queda mais expressiva antes da COVID-19”, afirmou Jonathan Athow, estatístico do ONS.

“Em abril, a economia registrou contração de quase 25% na comparação com fevereiro”, completou.

As restrições impostas para conter a propagação do vírus foram flexibilizadas progressivamente e a maioria dos estabelecimentos comerciais, com exceção de pubs e restaurantes, reabrirão as portas na segunda-feira (15).