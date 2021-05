PIB da Índia cresce 1,6% no primeiro trimestre

O crescimento econômico da Índia acelerou no primeiro trimestre, mas os economistas estão pessimistas em relação a este trimestre após uma grande segunda onda de infecções por Covid-19 atingir o país no mês passado.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,6% em janeiro-março em comparação com o mesmo período do ano anterior, impulsionado principalmente pelo crescimento do setor industrial, mostraram dados do ministério de estatísticas indiano nesta segunda-feira.

No quarto trimestre, a economia havia crescido 0,5% na base anual, em dado revisado. A expectativa em pesquisa da Reuters era de uma expansão de 1,0%.

A Índia também revisou suas estimativas anuais do PIB para o ano fiscal, prevendo uma contração de 7,3%, menor do que sua estimativa anterior de queda de 8,0%.

Uma lenta campanha de vacinação e restrições locais após uma segunda onda forte de infecções e mortes em todo o país atingiram atividades econômicas como varejo, transporte e construção, deixando milhões de pessoas sem trabalho.

Garima Kapoor, economista da Institutional Equities, Elara Capital Mumbai, disse que os números do PIB de março refletiram o impacto do desbloqueio da economia antes da segunda onda.

"A recuperação nos gastos do consumidor seria, portanto, mais gradual do que a primeira onda, com a vacinação sendo o principal impulsionador."