Petrobras 'está dando dica' que quer aumentar preço de combustível, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que a Petrobras "está dando dica" que quer aumentar o preço dos combustíveis. Bolsonaro não explicou quem divulgou essa informação e disse que o valor atual "já está um absurdo".

"Eu não tenho comandamento sobre a Petrobras. A Petrobras está dando dica que quer aumentar de novo", disse Bolsonaro, em entrevista à jornalista Leda Nagle. "Não interessa quanto seja, já está um absurdo o preço dos combustíveis no Brasil lá na refinaria."

Quer saber tudo sobre a corrida eleitoral? Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e fique por dentro.

O governo pediu à direção da Petrobras para segurar o reajuste no preço dos combustíveis, de acordo com integrantes do Executivo. Bolsonaro quer que os preços fiquem como estão, pelo menos a conclusão da votação pelo Congresso dos projetos que tentam reduzir o preço do óleo diesel, da gasolina, do gás e da energia elétrica.

No entanto, a diretoria da Petrobras resiste à ideia. A estatal tem alertado ao governo que há uma defasagem cada vez maior entre os preços praticados internamente e o valor do petróleo no mercado internacional, que tem subido nos últimos dias.

A gasolina está há 95 dias sem aumento, enquanto o diesel está congelado há 32 dias.

(Agência O Globo)

LEIA TAMBÉM