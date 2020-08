O que muda na nova gasolina vendida no Brasil?

Começa hoje a venda da gasolina com as novas especificações da reguladora de combustíveis ANP. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis publicou em janeiro um resolução dando prazo até hoje para os produtores de combustíveis se adequarem às novas regras. Com elas, a gasolina comum ganha qualidade e fica mais próxima do padrão europeu. É possível que o preço do combustível também tenha alteração, podendo aumentar o custo para o consumidor.

A Petrobras, que detém 90% do mercado nacional, afirma já seguir os novos padrões. Entenda o que muda no combustível: