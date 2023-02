Mudança no imposto de renda proposta pelo governo custará R$ 130 bi, calcula a Unafisco

A proposta do governo de liberar do pagamento do Imposto de Renda quem recebe até dois salários mínimos custará R$ 130,72 bilhões aos cofres públicos em um ano, pelos cálculos da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional).

Atualmente, quem ganha menos de R$ 1.903,98 por mês não precisa pagar o IRPF. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende aumentar a faixa de isenção para R$ 2.640, o que corresponderia a um reajuste de 38,66%.

Com a atualização, 13,1 milhões de trabalhadores deixarão de pagar o imposto, segundo a Unafisco. O número de isentos passará de 8,4 milhões para 22 milhões de pessoas. Com isso, a arrecadação cairia de R$ 395,64 bilhões para R$ 264,92 bilhões.

Os cálculos da Unafisco levam em consideração que toda a tabela será reajustada com base no mesmo percentual de 38,66%, mantidas as alíquotas atuais, que variam de 7,5% a 27%, a depender da renda do contribuinte. Além das pessoas que não precisarão mais pagar o imposto, outras passarão a descontar um percentual menor do que o atual.

Veja como fica a tabela do IRPF se os valores de todas as faixas de renda tiverem o mesmo reajuste proposto para a isenção: