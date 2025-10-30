Demissões em massa aumentam nos EUA; crise, IA e fusões explicam movimento

Diversas empresas nos Estados Unidos anunciaram cortes significativos de funcionários em setores como varejo, tecnologia, telecomunicações e farmacêutico. A tendência reflete uma combinação de fatores: dificuldades financeiras, reorganização interna e o avanço da automação e da inteligência artificial.

Segundo a Newsweek, entre as maiores reduções anunciadas, a Amazon informou que cortará cerca de 14.000 postos de trabalho. A empresa citou a automação e o uso de IA como fatores que permitem maior eficiência e níveis hierárquicos mais enxutos.

A Target planeja demitir cerca de 1.000 funcionários e eliminar aproximadamente 800 vagas em aberto após meses de dificuldades financeiras.

No setor de telecomunicações, a Charter Communications deve reduzir cerca de 1.200 postos de trabalho, principalmente em suas sedes em Connecticut, Carolina do Norte, Colorado e Missouri.

Setores farmacêutico e entretenimento também registram cortes

A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, responsável pelo Ozempic e Wegovy, anunciou a eliminação de 9.000 postos globalmente, sendo 5.000 na Dinamarca e o restante nos Estados Unidos. A empresa justificou a medida pelo aumento da concorrência

No entretenimento, a controladora da CBS, Paramount Skydance, iniciou um plano de redução de custos de US$ 2 bilhões, afetando cerca de 1.000 funcionários nos EUA após a fusão de US$ 8 bilhões com a Skydance Media.

Outras companhias, como a Microsoft, UPS e Starbucks, também estão implementando demissões ou reestruturações. A UPS cortou 48.000 postos de trabalho desde o início do ano, enquanto a Starbucks planeja reduzir cerca de 900 funções administrativas como parte de um plano de reestruturação de US$ 1 bilhão, segundo a Newsweek.

Empresas que anunciaram cortes recentes:

Amazon;

Target;

Charter Communications;

Novo Nordisk;

Paramount Skydance;

Microsoft;

UPS;

Starbucks.

O economista do MIT e Nobel de Economia, Daron Acemoglu, afirmou que muitas empresas estão explorando a IA para automatizar funções administrativas, o que pode motivar cortes de pessoal em áreas corporativas. Ele ressaltou que a implementação da tecnologia ocorrerá de forma gradual no nível macroeconômico.

Especialistas também apontam que as demissões estão ligadas a renegociações trabalhistas e disputas contratuais mais antigas.

Algumas empresas afirmam que novas reduções podem ocorrer nos próximos meses enquanto buscam simultaneamente contratar em áreas estratégicas para equilibrar eficiência e crescimento.