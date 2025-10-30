Demissões em massa aumentam nos EUA; crise, IA e fusões explicam movimento

Muitas empresas estão explorando a IA para automatizar funções administrativas (Getty Images)
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 06h05.
Diversas empresas nos Estados Unidos anunciaram cortes significativos de funcionários em setores como varejo, tecnologia, telecomunicações e farmacêutico. A tendência reflete uma combinação de fatores: dificuldades financeiras, reorganização interna e o avanço da automação e da inteligência artificial.
Segundo a Newsweek, entre as maiores reduções anunciadas, a Amazon informou que cortará cerca de 14.000 postos de trabalho. A empresa citou a automação e o uso de IA como fatores que permitem maior eficiência e níveis hierárquicos mais enxutos.
A Target planeja demitir cerca de 1.000 funcionários e eliminar aproximadamente 800 vagas em aberto após meses de dificuldades financeiras.
No setor de telecomunicações, a Charter Communications deve reduzir cerca de 1.200 postos de trabalho, principalmente em suas sedes em Connecticut, Carolina do Norte, Colorado e Missouri.
A farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, responsável pelo Ozempic e Wegovy, anunciou a eliminação de 9.000 postos globalmente, sendo 5.000 na Dinamarca e o restante nos Estados Unidos. A empresa justificou a medida pelo aumento da concorrência
No entretenimento, a controladora da CBS, Paramount Skydance, iniciou um plano de redução de custos de US$ 2 bilhões, afetando cerca de 1.000 funcionários nos EUA após a fusão de US$ 8 bilhões com a Skydance Media.
Outras companhias, como a Microsoft, UPS e Starbucks, também estão implementando demissões ou reestruturações. A UPS cortou 48.000 postos de trabalho desde o início do ano, enquanto a Starbucks planeja reduzir cerca de 900 funções administrativas como parte de um plano de reestruturação de US$ 1 bilhão, segundo a Newsweek.
Empresas que anunciaram cortes recentes:
O economista do MIT e Nobel de Economia, Daron Acemoglu, afirmou que muitas empresas estão explorando a IA para automatizar funções administrativas, o que pode motivar cortes de pessoal em áreas corporativas. Ele ressaltou que a implementação da tecnologia ocorrerá de forma gradual no nível macroeconômico.
Especialistas também apontam que as demissões estão ligadas a renegociações trabalhistas e disputas contratuais mais antigas.
Algumas empresas afirmam que novas reduções podem ocorrer nos próximos meses enquanto buscam simultaneamente contratar em áreas estratégicas para equilibrar eficiência e crescimento.