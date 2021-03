China: preços ao produtor sobem em fevereiro no ritmo mais forte desde 2018

Os preços nos portões das fábricas da China subiram em fevereiro no ritmo mais forte desde novembro de 2018 conforme a indústria correu para entregar as encomendas de exportação, levantando expectativas de um crescimento robusto na segunda maior economia do mundo em 2021.

O índice de preços ao produtor subiu 1,7% em relação ao ano anterior, mostraram dados da Agência Nacional de Estatísticas nesta quarta-feira, contra expectativa de alta de 1,5% em pesquisa da Reuters e acelerando de 0,3% em janeiro.

As exportações da China em fevereiro cresceram a um recorde de 154,9% em dólares na comparação com o ano anterior, quando o país estava paralisado durante o ápice da pandemia de Covid-19.

Enquanto os preços ao produtor ampliam a alta, a inflação ao consumidor permaneceu fraca, sugerindo contínua fraqueza da demanda das famílias, o que pesa sobre o crescimento econômico geral.

O índice de preços ao consumidor recuou 0,2% em fevereiro sobre o ano anterior, disse a agência de estatísticas, contra expectativa de queda de 0,4% em pesquisa da Reuters e recuo de 0,3% em janeiro.

"Não acreditamos que o recente período de deflação do preço ao consumidor deve persistir. Mudar os efeitos base do preço da carne suína elevará a inflação, o aperto do mercado de trabalho vai aumentar o núcleo da inflação e a inflação da energia vai se recuperar devido aos preços do petróleo", disse Julian Evans-Pritchard, economista sênior da Capital Economics, em nota.