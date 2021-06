Guedes volta a dizer que reforma tributária vai tributar dividendos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer que a reforma tributária vai abarcar a tributação de dividendos. Em audiência na Comissão de Educação, ele disse ainda que deixou de falar acerca da criação de um imposto sobre transações tributárias, nos moldes da antiga CPMF, que encontrou resistência no Congresso Nacional. "Parei de falar, deixa para um próximo capítulo", declarou.

Guedes rebateu pedidos por mais recursos para a Educação e disse que ouve reclamações de todas as pastas pelo aperto orçamentário.

"Ministros têm sempre muitas ideias, um quer fazer uma ponte pra lua, outro quer fazer um marco histórico que vai mudar a vida do País. Aí começa a gastar dinheiro, aí a dívida pública vai subindo, o endividamento em bola de neve e vamos parar onde estamos hoje", completou o ministro da Economia.

Guedes fala em 'uso político' da pandemia e diz que governo 'tem que governar'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez nesta terça-feira, durante audiência pública na Comissão de Educação da Câmara, uma defesa do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em diferentes momentos, ele afirmou que o momento é de "união" para enfrentar a pandemia e que é preciso deixar o governo eleito governar.

Os comentários de Guedes surgem em um momento em que as políticas na área de saúde do governo Bolsonaro durante a pandemia são alvo da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado.

No último sábado, 29, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas em todo o País para protestar contra o governo e pedir o impeachment de Bolsonaro.

"Entendo os militantes de um lado e de outro que defendem suas convicções", afirmou Guedes aos parlamentares, para em seguida citar um suposto "uso político" da pandemia. "Vamos usar (a pandemia) com moderação", disse. "Este governo foi eleito. Tem que deixar governar."

Guedes participou nesta terça, por meio virtual, de audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, para tratar dos cortes orçamentários em universidades públicas e do orçamento do Ministério da Educação, entre outros temas.