Governo vê dívida bruta atingir pico em 2027 a 81,8% do PIB

O governo Luiz Inácio Lula da Silva atualizou as projeções para a dívida bruta e prevê um crescimento até 2027, a 81,8% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Relatório de Projeções Fiscais do 1º semestre de 2024, divulgado pelo Tesouro Nacional nesta segunda-feira, 16. Depois, o endividamento entraria em trajetória de queda, chegando a 75,6% do PIB em 2034.

Para este ano, a expectativa do Tesouro é de que a dívida termine em 77,7%, aquém do resultado até outubro, de 78,6% do PIB, segundo dados do Banco Central. Em 2023, a dívida foi de 74,4% do PIB.

As estimativas divulgadas nesta segunda-feira são maiores do que no último relatório do Tesouro, publicado em abril. No documento anterior, a expectativa era de que o ponto mais alto da relação dívida/PIB também seria em 2027, mas com percentual de 79,7%. Segundo o órgão, em média, a trajetória da projeção atual está 3,4 p.p. acima da anterior.

“O deslocamento para cima na trajetória da DBGG desde o último relatório se deve à diferença na Grade de Parâmetros Macroeconômicos, especificamente à projeção de uma taxa de juros mais alta, principalmente nos primeiros três anos do horizonte de projeções”, diz o Tesouro, no relatório.

Medidas necessárias para ajuste

Mesmo essa trajetória maior depende, porém, de novas medidas de aumento estrutural de arrecadação, reconhece o Tesouro. Para chegar ao cenário de referência, o órgão estima que novos esforços de, em média, 0,8% do PIB serão necessários de 2026 a 2028. Caso contrário, a dívida bruta cresceria por mais tempo, atingindo um pico de 83,1% do PIB em 2028, e cederia para até 80,8% do PIB em 2034, 6,4 pontos do PIB acima do nível observado em 2023.

Segundo o Tesouro, em média, haveria um superávit primário de 1,0 p.p. do PIB do Governo Geral contra despesas de juros equivalentes a 6,0 p.p. do PIB por ano.

Expectativas futuras

“As expectativas de resultados primários positivos e de redução dos juros/PIB serão determinantes para assegurar a trajetória de queda da DBGG/PIB no médio prazo para além das estimativas feitas no cenário de referência em questão.”

As projeções deveriam ter sido atualizadas meses atrás, mas a divulgação sofreu atraso devido à greve dos servidores do Tesouro Nacional. Nas informações complementares do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), já havia indicação de que o governo atualizaria a projeção e passaria a prever uma dívida superior a 80% do PIB.