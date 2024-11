BNDES vai repassar R$ 25 bilhões ao Tesouro para contribuir com meta fiscal

O presidente destacou que o BNDES registrou o terceiro melhor resultado do setor financeiro nos últimos nove meses, com lucro de R$ 19 bilhões, e também se esforça para preservar investimentos em áreas como educação e saúde.

“O banco está contribuindo para o superávit primário e para o arcabouço fiscal, enquanto preserva áreas importantes, como Educação e Saúde”, disse Mercadante.

Ele também anunciou que o banco revelará, em breve, um valor extraordinário de recursos como parte da Declaração do G20 Social. Mercadante reforçou que a participação das estatais é essencial, considerando que grande parte da riqueza está concentrada no setor privado.

“Não vou anunciar isso agora em respeito aos parceiros, porque cada projeto envolve uma assinatura, uma linha de crédito e um plano específico. Vamos aguardar para divulgar no momento adequado”, disse.

Iniciativa de R$ 7,3 milhões

Além das ações da estatal para ajudar a situação fiscal do país, o BNDES comunicou a mobilização de mais de R$ 7,3 milhões em doações para a iniciativa Viva Pequena África, um projeto que visa valorizar o legado cultural e histórico do território na zona portuária do Rio de Janeiro.

Mercadante, que esteve presente no painel organizado pelo consórcio Viva Pequena África no G20, onde aconteceu o anúncio, disse que é fundamental resgatar essa história, afirmando que a Pequena África é o "Pré-sal Negro".

"A Pequena África é o Pré-sal Negro, tem que ser valorizada como a porta de entrada do Brasil e não ficar escondida", disse.

A iniciativa conta ainda com R$ 10 milhões de apoio não reembolsável do Fundo Cultural do BNDES. No total, estão previstos R$ 20 milhões para ações de capacitação, fortalecimento de instituições culturais e promoção do turismo no território.

O objetivo é conectar o legado histórico da Pequena África aos principais circuitos turísticos nacionais e internacionais, fomentando o turismo cultural e a comercialização de produtos de afroempreendedores.