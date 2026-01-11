O que ficou mais caro (e mais barato) para o brasileiro em 2025

Inflação: Café foi um dos itens que mais subiram em 2025 (Freepik)
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 08h00.
Em um ano de inflação dentro da meta, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de 4,26% em 2025, alguns produtos e serviços apresentaram variações muito acima — ou abaixo — da média.
O destaque entre os maiores aumentos foi o item transporte por aplicativo, com alta de 56,08%, enquanto o abacate liderou as quedas, com recuo de 42,02% em 2025.
Os dados, divulgados pelo IBGE, mostram que os preços de alimentos como café moído, pimentão e chocolate subiram fortemente, enquanto itens básicos da cesta alimentar, como arroz, feijão-preto e laranja, ficaram mais baratos.
Entre os dez itens com maior alta de preços no IPCA de 2025, sete pertencem ao grupo de alimentação, dois ao setor de serviços e um ao grupo de bens pessoais. O transporte por aplicativo foi o item com maior variação individual no ano.
Entre os dez produtos com maiores quedas no IPCA de 2025, a maioria é composta por alimentos in natura ou da cesta básica. Os cinco primeiros itens apresentaram deflação superior a 24% no ano.
Segundo o IBGE, em divulgações durante 2025, a supersafra recorde do ano, com mais de 350 milhões de grãos, favoreceu a queda de produtos in natura e da cesta básica.
Para além da alta, o IBGE destaca os itens que tiveram maior impacto no IPCA. A energia elétrica residencial exerceu o maior impacto (0,48 p.p.) individual sobre a inflação de 2025, acumulando alta de 12,31% no ano.
Durante parte relevante do ano, o país operou na bandeira vermelha, onde o consumidor paga um custo extra pela geração de energia.
Com o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas abaixo do necessário pelo baixo volume de chuva, foi necessário utilizar usinas termelétricas, aumentando o custo da geração.
Em segundo lugar, vieram os cursos regulares, com 0,29 p.p. de impacto e 6,54% de variação; plano de saúde, com 0,26 p.p. e 6,42%; aluguel residencial, com 0,22 p.p. e 6,06%; e lanche, com 0,21 p.p. e 11,35%.
No agregado especial de serviços, o IPCA acelerou de 4,78% em 2024 para 6,01% em 2025, e o agregado de preços monitorados, ou seja, administrados pelo governo, de 4,66% para 5,28%.
|#
|Produto
|Variação (%)
|1
|Transporte por aplicativo
|56,08
|2
|Café moído
|35,65
|3
|Pimentão
|30,93
|4
|Peixe - pintado
|30,86
|5
|Chocolate em barra e bombom
|27,12
|6
|Fisioterapeuta
|25,52
|7
|Café solúvel
|25,47
|8
|Joia
|25,42
|9
|Manga
|21,75
|10
|Chocolate e achocolatado em pó
|21,10
|#
|Produto
|Variação (%)
|1
|Abacate
|-42,02
|2
|Feijão - preto
|-32,38
|3
|Arroz
|-26,56
|4
|Laranja - lima
|-25,47
|5
|Laranja - pera
|-24,87
|6
|Cereais, leguminosas e oleaginosas
|-23,43
|7
|Azeite de oliva
|-21,04
|8
|Limão
|-19,22
|9
|Inhame
|-18,64
|10
|Alho
|-15,88