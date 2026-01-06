Governo prevê alta das exportações de petróleo em 2026, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta terça-feira que o governo prevê um aumento nas exportações de petróleo em 2026, estimulado pelo avanço da produção no pré-sal.

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira sobre a balança comercial brasileira, Alckmin disse que o petróleo deve continuar como o principal item da pauta de exportações do Brasil no próximo ano.

"Então o primeiro é petróleo, e deve crescer, não pela margem equatorial, mas sim pelo pré-sal. Então há uma expectativa de crescimento do petróleo em relação ao pré-sal",

O vice-presidente adiantou que a instabilidade política na Venezuela não deve afetar o desempenho do petróleo brasileiro no cenário internacional. A Venezuela possui uma das maiores reservas provadas de petróleo do mundo. No último domingo, o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram detidos por autoridades dos Estados Unidos.

"A Venezuela tem uma grande reserva de petróleo, mas essas coisas não são feitas em 24 horas, é preciso haver investimento. Claro que preço de barril de petróleo é geopolítica, guerra, conflito, vale a pena mencionar que o FEB exclui do centro da meta da inflação o preço do petróleo, porque isso não depende de taxa de juros, depende de geopolítica global", enfatizou.

Apesar da preocupação com os impactos da operação dos EUA na Venezuela e na interferência do presidente Donald Trump na política local, Alckmin afirmou que o governo brasileiro acredita na recuperação da economia venezuelana.

"Nós torcemos pela Venezuela, que possa se recuperar, crescer, aumentar sua importação, sua exportação, todo mundo torce para que o país possa se recuperar. Foi uma das economias mais pujantes da América do Sul durante a década de 1970".

Desempenho do petróleo nas exportações

O petróleo permaneceu como o principal item da pauta exportadora brasileira em 2025, com um total de US$ 44,6 bilhões, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Embora haja expectativas sobre o potencial da Margem Equatorial, a principal origem da produção de petróleo no país em 2026 continuará sendo o pré-sal. Em 2025, a Petrobras anunciou uma das maiores descobertas do ano, ao identificar petróleo em um poço exploratório no bloco Aram, localizado na Bacia de Santos.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) estima que o bloco Aram contenha cerca de 29 bilhões de barris de petróleo in place, volume classificado como excepcional por técnicos do órgão. De acordo com especialistas, entre 20% e 30% desse total costuma ser extraído ao longo da vida útil de um campo. Em comparação, a Petrobras encerrou 2024 com 11,4 bilhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas.