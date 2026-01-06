Veja os 10 países que mais importaram produtos do Brasil em 2025

Governo divulga a balança comercial de agosto e os impactos do tarifaço no comércio exterior (StockSnap/Pixabay/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16h18.
A China, os Estados Unidos e a Argentina foram os maiores parceiros comerciais do Brasil em 2025, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
O órgão apresentou o resultado consolidado da balança comercial de 2025, que registrou superávit de US$ 63,8 bilhões , e detalhou os principais mercados para os produtos brasileiros.
No topo do ranking segue a China, com participação de 28,69% nas exportações totais .
O país asiático comprou US$ 100 bilhões em produtos brasileiros, com alta de 5,99% em relação a 2024.
Já as importações chinesas para o Brasil somaram US$ 70,9 bilhões, o que gerou um superávit bilateral de US$ 29,1 bilhões para o Brasil .
Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, com US$ 37,7 bilhões exportados e US$ 45,2 bilhões importados. O saldo da relação comercial foi deficitário para o Brasil. Com o impacto do chamado “tarifaço” sobre certos produtos, as exportações para os EUA caíram 6,57%, embora o país siga representando 10,8% das vendas externas brasileiras.
Na terceira colocação está a Argentina, com US$ 18,1 bilhões em exportações brasileiras e US$ 12,9 bilhões em importações — resultado que manteve saldo positivo para o Brasil na relação com o país vizinho.
Entre os principais produtos exportados para esses mercados destacam-se óleos brutos de petróleo, soja, minério de ferro, carne bovina e café torrado.
Valores em milhões de dólares (US$)
|Ranking 2025
|País
|Valor (2025)
|Variação % (2025)
|Participação % (2025)
|1
|China
|100.091,44
|5,99
|28,69
|2
|Estados Unidos
|37.715,67
|-6,57
|10,81
|3
|Argentina
|18.105,56
|31,41
|5,19
|4
|Países Baixos (Holanda)
|11.746,42
|-0,22
|3,37
|5
|Espanha
|8.794,18
|-11,79
|2,52
|6
|México
|7.730,10
|-0,92
|2,22
|7
|Singapura
|7.429,40
|-5,65
|2,13
|8
|Canadá
|7.254,60
|27,54
|2,08
|9
|Chile
|7.206,27
|8,24
|2,07
|10
|Índia
|6.863,34
|30,15
|1,97
|–
|Demais países
|135.809,55
|2,18
|38,95
Valores em milhões de dólares (US$)
|Ranking 2025
|País
|Valor (2025)
|Variação % (2025)
|Participação % (2025)
|1
|China
|70.929,74
|11,46
|25,30
|2
|Estados Unidos
|45.246,00
|11,30
|16,14
|3
|Alemanha
|14.407,95
|4,53
|5,14
|4
|Argentina
|12.934,61
|-4,73
|4,61
|5
|Rússia
|9.409,03
|-14,19
|3,36
|6
|Índia
|8.351,21
|21,98
|2,98
|7
|França
|7.201,09
|3,14
|2,57
|8
|Itália
|7.055,99
|10,45
|2,51
|9
|México
|6.218,23
|8,52
|2,22
|10
|Japão
|6.051,52
|11,43
|2,16
|–
|Demais países
|92.577,44
|3,29
|33,02