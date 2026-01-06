Economia

Veja os 10 países que mais importaram produtos do Brasil em 2025

O órgão apresentou o resultado consolidado da balança comercial de 2025, que registrou superávit de US$ 63,8 bilhões, e detalhou os principais mercados para os produtos brasileiros

Governo divulga a balança comercial de agosto e os impactos do tarifaço no comércio exterior (StockSnap/Pixabay/Divulgação)

Governo divulga a balança comercial de agosto e os impactos do tarifaço no comércio exterior (StockSnap/Pixabay/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 16h18.

A China, os Estados Unidos e a Argentina foram os maiores parceiros comerciais do Brasil em 2025, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O órgão apresentou o resultado consolidado da balança comercial de 2025, que registrou superávit de US$ 63,8 bilhões , e detalhou os principais mercados para os produtos brasileiros.

No topo do ranking segue a China, com participação de 28,69% nas exportações totais .

O país asiático comprou US$ 100 bilhões em produtos brasileiros, com alta de 5,99% em relação a 2024.

Já as importações chinesas para o Brasil somaram US$ 70,9 bilhões, o que gerou um superávit bilateral de US$ 29,1 bilhões para o Brasil .

Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, com US$ 37,7 bilhões exportados e US$ 45,2 bilhões importados. O saldo da relação comercial foi deficitário para o Brasil. Com o impacto do chamado “tarifaço” sobre certos produtos, as exportações para os EUA caíram 6,57%, embora o país siga representando 10,8% das vendas externas brasileiras.

Na terceira colocação está a Argentina, com US$ 18,1 bilhões em exportações brasileiras e US$ 12,9 bilhões em importações — resultado que manteve saldo positivo para o Brasil na relação com o país vizinho.

Entre os principais produtos exportados para esses mercados destacam-se óleos brutos de petróleo, soja, minério de ferro, carne bovina e café torrado.

Exportações brasileiras – 10 maiores compradores em 2025

Valores em milhões de dólares (US$)

Ranking 2025PaísValor (2025)Variação % (2025)Participação % (2025)
1China100.091,445,9928,69
2Estados Unidos37.715,67-6,5710,81
3Argentina18.105,5631,415,19
4Países Baixos (Holanda)11.746,42-0,223,37
5Espanha8.794,18-11,792,52
6México7.730,10-0,922,22
7Singapura7.429,40-5,652,13
8Canadá7.254,6027,542,08
9Chile7.206,278,242,07
10Índia6.863,3430,151,97
Demais países135.809,552,1838,95

Importações brasileiras – 10 maiores origens em 2025

Valores em milhões de dólares (US$)

Ranking 2025PaísValor (2025)Variação % (2025)Participação % (2025)
1China70.929,7411,4625,30
2Estados Unidos45.246,0011,3016,14
3Alemanha14.407,954,535,14
4Argentina12.934,61-4,734,61
5Rússia9.409,03-14,193,36
6Índia8.351,2121,982,98
7França7.201,093,142,57
8Itália7.055,9910,452,51
9México6.218,238,522,22
10Japão6.051,5211,432,16
Demais países92.577,443,2933,02
