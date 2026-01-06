Veja os 10 países que mais importaram produtos do Brasil em 2025

A China, os Estados Unidos e a Argentina foram os maiores parceiros comerciais do Brasil em 2025, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O órgão apresentou o resultado consolidado da balança comercial de 2025, que registrou superávit de US$ 63,8 bilhões , e detalhou os principais mercados para os produtos brasileiros.

No topo do ranking segue a China, com participação de 28,69% nas exportações totais .

O país asiático comprou US$ 100 bilhões em produtos brasileiros, com alta de 5,99% em relação a 2024.

Já as importações chinesas para o Brasil somaram US$ 70,9 bilhões, o que gerou um superávit bilateral de US$ 29,1 bilhões para o Brasil .

Os Estados Unidos ocupam a segunda posição, com US$ 37,7 bilhões exportados e US$ 45,2 bilhões importados. O saldo da relação comercial foi deficitário para o Brasil. Com o impacto do chamado “tarifaço” sobre certos produtos, as exportações para os EUA caíram 6,57%, embora o país siga representando 10,8% das vendas externas brasileiras.

Na terceira colocação está a Argentina, com US$ 18,1 bilhões em exportações brasileiras e US$ 12,9 bilhões em importações — resultado que manteve saldo positivo para o Brasil na relação com o país vizinho.

Entre os principais produtos exportados para esses mercados destacam-se óleos brutos de petróleo, soja, minério de ferro, carne bovina e café torrado.

Exportações brasileiras – 10 maiores compradores em 2025

Valores em milhões de dólares (US$)