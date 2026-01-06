Trump considera usar Forças Armadas dos EUA para obter a Groenlândia, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua equipe estão avaliando diversas opções para adquirir a Groenlândia, incluindo "a utilização das Forças Armadas dos EUA", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira, 6 de janeiro.

A declaração intensifica ainda mais a retórica do governo Trump sobre a Groenlândia, que o presidente há muito busca anexar aos Estados Unidos.

Trump afirmou neste domingo que os EUA precisam da Groenlândia para garantir a segurança nacional, diante de atividades russas e chinesas na região próxima à ilha ártica.

A Groenlândia é um território administrado pela Dinamarca, que, assim como os EUA, é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

Os líderes da Dinamarca e de outros países europeus da OTAN apresentaram na terça-feira uma declaração conjunta rebatendo o desejo cada vez mais declarado de Trump de obter a Groenlândia.

No entanto, a declaração de Karoline Leavitt mostra o governo Trump respondendo com um discurso mais incisivo.

“O presidente Trump deixou bem claro que a aquisição da Groenlândia é uma prioridade de segurança nacional dos Estados Unidos e é vital para dissuadir nossos adversários na região do Ártico”, disse Leavitt.

E acrescentou: “O presidente e sua equipe estão discutindo uma série de opções para alcançar esse importante objetivo de política externa e, é claro, utilizar as Forças Armadas dos EUA é sempre uma opção à disposição do Comandante-em-Chefe”.