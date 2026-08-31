Economia
Macro em Pauta

Boletim Focus: mercado reduz projeção do IPCA para 2026

Analistas do Banco Central também diminuíram expectativa do PIB deste ano

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 08h31.

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Analistas do mercado consultados pelo Banco Central elevaram a expectativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2027, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 31.

A projeção da Selic para 2026 ficou estável em 13,75%.

A expectativa do PIB em 2027 foi mantida em relação à última semana, enquanto a projeção do dólar para 2026 também permaneceu estável.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2026 caiu de 5,02% para 5,01%.

Para 2027, a expectativa subiu de 4,25% para 4,28%, na terceira alta semanal consecutiva.

Em 2028, a projeção ficou em 3,80%, estável há cinco semanas. Para 2029, a estimativa permaneceu em 3,50%, patamar mantido há 52 semanas.

PIB

A expectativa do PIB para 2026 caiu de 1,95% para 1,92%, na segunda queda semanal seguida.

Em 2027, a projeção ficou estável em 1,50%. Para 2028, a estimativa também permaneceu em 1,98%. Já para 2029, a previsão seguiu em 2,00%, patamar mantido há 76 semanas.

Selic

Para 2026, os analistas mantiveram a expectativa para a Selic em 13,75%.

Em 2027, a projeção permaneceu em 12%.

A estimativa também ficou estável em 10,50% em 2028 e seguiu em 10% para 2029.

Câmbio

Os economistas mantiveram a expectativa para a cotação do dólar em 2026 em R$ 5,20.

Para 2027, a projeção permaneceu em R$ 5,30.

Em 2028, a estimativa também ficou em R$ 5,30. Em 2029, a projeção seguiu em R$ 5,36.

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