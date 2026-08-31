Elon Musk tem fortuna maior que PIB de 11 países da América do Sul

A fortuna de Elon Musk, estimada em US$ 873,1 bilhões pela Forbes, supera o Produto Interno Bruto (PIB) de 11 dos 12 países da América do Sul.

Na comparação com as economias da região, apenas o Brasil tem um PIB maior que o patrimônio do empresário.

O valor equivale a cerca de R$ 4,5 trilhões, considerando o dólar a R$ 5,17. A comparação, feita a partir de dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) referentes a 2025, coloca a fortuna de Musk acima das economias de Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Equador, Venezuela, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Guiana e Suriname.

Fortuna de Musk x PIB dos países

A Argentina, segunda maior economia sul-americana no recorte, registrou PIB de US$ 681 bilhões em 2025, segundo o FMI. O valor é cerca de US$ 192 bilhões inferior à fortuna estimada de Musk.

País PIB em 2025 Brasil US$ 2,28 trilhões Argentina US$ 681 bilhões Colômbia US$ 457 bilhões Chile US$ 355 bilhões Peru US$ 341 bilhões Equador US$ 130 bilhões Venezuela US$ 99,6 bilhões Uruguai US$ 85,5 bilhões Bolívia US$ 64,2 bilhões Paraguai US$ 49,3 bilhões Guiana US$ 27,1 bilhões Suriname US$ 4,66 bilhões

Depois da Argentina, aparecem Colômbia, com US$ 457 bilhões; Chile, com US$ 355 bilhões; e Peru, com US$ 341 bilhões. Mesmo somados, os PIBs desses três países ficam abaixo da fortuna estimada do empresário.

No outro extremo da lista, o patrimônio de Musk é quase 187 vezes o PIB do Suriname, estimado em US$ 4,66 bilhões. A diferença também é expressiva em relação à Guiana, cuja economia somou US$ 27,1 bilhões.

O que a comparação significa

A comparação ajuda a dimensionar o tamanho da fortuna de Musk, mas não significa que o empresário tenha uma capacidade econômica equivalente à de um país.

Patrimônio e PIB são indicadores diferentes: a fortuna representa o valor estimado dos ativos e participações de uma pessoa, enquanto o PIB mede tudo o que uma economia produz em determinado período, geralmente um ano.

Além disso, a maior parte da riqueza de Musk está vinculada a participações em empresas e outros ativos. O valor de sua fortuna, portanto, pode variar conforme o desempenho dos mercados e das companhias nas quais possui participação.

Musk também supera fortunas dos bilionários brasileiros

A dimensão do patrimônio fica ainda mais evidente em outra comparação da Forbes. Os 255 brasileiros que aparecem na lista de bilionários de 2026 acumulam, juntos, R$ 1,86 trilhão.

O patrimônio estimado de Musk, de aproximadamente R$ 4,5 trilhões, é mais de duas vezes maior que a riqueza somada dos bilionários brasileiros. A diferença chega a cerca de R$ 2,64 trilhões.

Entre os brasileiros, Eduardo Saverin aparece como o mais rico, com patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões. Seriam necessárias cerca de 28 fortunas desse tamanho para chegar ao patrimônio atribuído a Musk.

*Com O Globo