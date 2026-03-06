Dólar volta aos R$ 5,30 em semana marcada por conflito no Irã

O dólar começou a sexta-feira, 6, em alta, chegando a R$ 5,30 no início da manhã. Às 10h (horário de Brasília), a moeda americana perdeu força e operava com leve queda de 0,08%, a R$ 5,28. Mesmo assim, a divisa caminha para encerrar a semana em forte alta, acompanhando a escalada do conflito no Oriente Médio que impulsiona a procura por ativos seguros.

Na quinta, o dólar fechou cotado a a R$ 5,287, o maior patamar desde 21 de janeiro, quando o dólar terminou o dia a R$ 5,3201.

"A intensificação do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã elevou a busca por proteção, impulsionando a moeda americana, movimento que também se refletiu na valorização global do dólar, com o índice DXY em alta", afirmou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

O avanço expressivo dos preços do petróleo no mercado internacional também contribuiu para o aumento da cautela entre investidores. A disparada da commodity elevou as preocupações com possíveis pressões inflacionárias globais, sobretudo diante dos riscos envolvendo o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.