FMI aumenta projeção de crescimento do Brasil em 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aumentou a projeção de crescimento do Brasil para 2024, de 2,1% para 3%, na comparação com sua última previsão, em julho. O dado faz parte do relatório World Economic Outlook, divulgado nesta terça-feira, 22.

Em 2025, a previsão do FMI é que o país cresça 2,2%, uma redução de 0,2 ponto percentual na comparação com a projeção anterior.

"A revisão se deve ao consumo privado e ao investimento mais fortes no primeiro trimestre do ano, assim como mercado de trabalho apertado, transferências do governo e danos menores do que o previsto pelas enchentes", aponta o relatório.

O FMI avalia que a política monetária ainda restritiva e um esperado esfriamento do mercado de trabalho devem reduzir o ritmo de crescimento para 2025.

O fundo prevê, ainda, que o desemprego no Brasil fique em 7,2% em 2024 e também em 2025. A taxa mais recente, referente ao segundo semestre de 2024, está em 6,9%, segundo o IBGE.

A inflação no Brasil deve atingir 4,3% ao final de 2024 e 3,6% em 2025, projeta o relatório.

A projeção do FMI está próxima à do boletim Focus, do Banco Central, que reúne as expectativas de agentes do mercado. A última edição, divulgada na segunda, 21, aponta estimativa de crescimento do PIB de 3,05% em 2024 e 1,93% em 2025. O Focus aponta ainda expectativa de inflação de 4,5% em 2024 e de 3,99% em 2025.

Projeções do FMI para outros países

Embora tenha aumentado a projeção de crescimento do Brasil, o FMI manteve inalterada a previsão para a economia global, que deverá crescer 3,2% tanto em 2024. Para o ano que vem, a expectativa é que a economia do planeta também avance 3,2%, mas o valor foi reduzido em 0,1 ponto percentual.

O fundo aumentou a projeção para a economia dos Estados Unidos em 0,2% este ano, para 2,8%. A expectativa para a China foi reduzida em 0,2%, a 4,8%.

"Cortes na produção e transporte de mercadorias, especialmente petróleo, conflitos e protestos civis têm levado à revisões para baixo nas perspectivas para o Oriente Médio, a Ásia Central e a África Sub-Sahaariana", diz o estudo.

"Ao mesmo tempo, a demanda crescente por semicondutores e eletrônicos, puxada por investimentos significativos em inteligência artificial, tem alimentado um crescimento mais forte na Ásia emergente", aponta o FMI.

Veja a seguir as previsões de alta ou baixa do PIB para alguns países e regiões:

Economia global

2024 - 3,2%

2025 - 3,2%

Brasil

2024 - 3%

2025 - 2,2%

Estados Unidos

2024 - 2,8%

2025 - 2,2%

China

2024 - 4,8%

2025 - 4,5%

Zona do Euro

2024 - 0,8%

2025 - 1,2%

Japão

2024 - 0,3%

2025 - 1,1%

Reino Unido

2024 - 1,1%

2025 - 1,5%

México

2024 - 1,5%

2025 - 1,3%

Argentina

2024 - 3,5% negativo

2025 - 5%

Índia

2024 - 7%

2025 - 6,5%