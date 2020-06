Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem para menos de 2 milhões

Os Estados Unidos tiveram na semana encerrada em 30 de maio 1.877.000 de pedidos de seguro-desemprego, uma redução de 249.000 em relação ao nível revisado da semana anterior. O nível da semana anterior foi revisado em 3.000, de 2.123.000 para 2.126.000.

Esta é a primeira vez desde o início da pandemia do novo coronavírus que os pedidos ficam abaixo de 2 milhões, o que indica uma melhora na situação do emprego no país. De acordo com dados do Departamento de Trabalho do país, no fim de março os pedidos chegaram a 7 milhões. Desde então, os números têm caído, mas ainda assim mantém-se altos.

A taxa de desemprego do país assegurado com ajuste sazonal do avanço foi de 14,8% na semana que terminou em 23 de maio, um aumento de 0,5 ponto percentual em relação à taxa revisada da semana anterior.

Assim como a maioria dos países do mundo, os Estados Unidos passa por uma crise econômica devido à pandemia do novo coronavírus.