Economia de baixa altitude: China lidera com inovação

O ano de 2024 marcou o início da economia de baixa altitude na China, com avanços significativos em infraestrutura e inovação. Um ambiente político favorável, a crescente demanda de mercado e o fortalecimento da ecologia industrial transformam o conceito em realidade.

Segundo a agência Xinhua, o mercado da economia de baixa altitude atingirá 580 bilhões de yuans (cerca de US$ 79 bilhões), com uma taxa composta de crescimento de 16,03% até 2030. O fundo total da indústria ultrapassou RMB 100 bilhões (US$ 13,7 bilhões), consolidando a base financeira do setor.

Avanços tecnológicos e infraestrutura

Até o final de 2024, a China construiu:

32 estações de serviço de voo

Mais de 440 rotas de drones

Uma das maiores redes 5G-A do mundo, presente em 330 cidades

Esses avanços permitem soluções como transporte urbano eficiente e turismo de baixa altitude, proporcionando experiências inovadoras e redução no tempo de deslocamento.

Impactos no consumo e na indústria

A economia de baixa altitude já oferece benefícios diretos:

No transporte, drones otimizam a logística, especialmente em áreas remotas

No setor agrícola, eles realizam pulverização e plantio, reduzindo custos

No turismo, permitem vistas aéreas únicas de paisagens naturais

Políticas regionais impulsionam o setor

Desde o início de 2024, cerca de 30 províncias chinesas incorporaram o desenvolvimento do setor em suas agendas. Exemplos incluem:

Xangai: criação de uma zona piloto nacional para uma “cidade do céu”

Guangdong: desenvolvimento de aglomeração industrial global

Zhejiang: construção de um polo de economia de baixa altitude até 2035

Suzhou: mais de 300 projetos assinados, totalizando RMB 90 bilhões

Com esse ritmo acelerado, a China consolida sua liderança no setor, que promete transformar o transporte, turismo e agricultura com tecnologias de ponta e políticas visionárias.