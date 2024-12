China prioriza consumo e setor imobiliário em 2025 para recuperação econômica

China foca em consumo e imóveis para recuperação em 2025

Estimular o consumo e garantir a recuperação sustentável e estável do setor imobiliário serão prioridades cruciais para a China em 2025, conforme destacado na Conferência Anual de 2024 do China Wealth Management 50 Fórum. Especialistas, como Yang Weimin, vice-diretor do Comitê Econômico da 13ª Assembleia Popular Nacional, e Zhu Haibin, economista-chefe do JP Morgan Chase China, reforçaram a importância de políticas macroeconômicas robustas para superar os desafios econômicos.

Propostas para o setor imobiliário e estímulo ao consumo

Entre as medidas apontadas estão:

Adoção de políticas fiscais extraordinárias

Flexibilização de preços no mercado imobiliário

Redução do endividamento das pensões

Os especialistas também destacaram a necessidade de subsídios fiscais e descontos tributários para ativar a demanda de consumo, além de promover o investimento individual em pensões.

Diretrizes prioritárias para 2025

Na recente Conferência Nacional de Trabalho de Desenvolvimento e Reforma, o Ministério Nacional do Desenvolvimento e Reforma apresentou as seguintes metas:

Garantir a subsistência da população

Ampliar o emprego estável

Aumentar os rendimentos dos residentes

Melhorar o sistema de segurança social

Outros órgãos, como o Ministério das Finanças e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, também reforçaram políticas destinadas a estabilizar o mercado imobiliário e incentivar empregos de alta qualidade.

Investimentos públicos e medidas sociais

O Gabinete Econômico Central planeja ampliar o investimento público no consumo final e fortalecer o sistema de segurança social. Entre as ações previstas estão:

Elevação das pensões básicas para aposentados

Aumento dos subsídios para seguro médico urbano e rural

Incentivos à natalidade

Estabilização dos mercados de ações e imóveis

Essas medidas demonstram o comprometimento da China em promover crescimento sustentável e estabilidade econômica para os próximos anos.