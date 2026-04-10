CPI: inflação dos EUA sobe 0,9% em março, de acordo com o esperado

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos subiu 0,9% em março, com ajuste sazonal, após alta de 0,3% em fevereiro, informou nesta sexta-feira, 10, o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS) americano. Nos últimos 12 meses, o índice cheio avançou 3,3%, antes do ajuste sazonal.

O índice de energia subiu 10,9% em março, puxado por um aumento de 21,2% no índice de gasolina, que respondeu por quase três quartos da alta mensal do índice cheio. O índice de moradia também avançou no mês, com alta de 0,3%. Já o índice de alimentos ficou estável, com a alimentação fora de casa subindo 0,2% e a alimentação no domicílio recuando 0,2%.

O índice cheio excluindo alimentos e energia (núcleo) subiu 0,2% em março. Entre os itens que registraram alta no mês estão passagens aéreas, vestuário, móveis e itens para o lar, educação e veículos novos. Por outro lado, os índices de cuidados médicos, cuidados pessoais e carros usados estiveram entre os principais que recuaram.

Em 12 meses, o índice cheio avançou 3,3% até março, após alta de 2,4% no período encerrado em fevereiro. O núcleo da inflação subiu 2,6% em 12 meses, após avanço de 2,5% no período anterior. O índice de energia acumulou alta de 12,5% em 12 meses, enquanto o índice de alimentos subiu 2,7% no mesmo período.