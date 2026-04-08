O que acontece após a Aneel abrir processo para fim do contrato da Enel em SP

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu instaurar o processo de caducidade da concessão da Enel SP, abrindo uma etapa formal que pode levar ao fim do contrato de distribuição de energia na capital paulista e em mais 23 cidades.

A medida não encerra imediatamente a concessão, mas inicia um rito administrativo que envolve defesa da empresa, análise técnica e decisão final do governo federal.

Na prática, o processo segue etapas definidas pela legislação de concessões. Primeiro, a distribuidora terá 30 dias para apresentar sua defesa. Em seguida, a diretoria da ANEEL avalia os argumentos e decide se recomenda ou não a caducidade ao Ministério de Minas e Energia, responsável por decretar a extinção do contrato.

A decisão final não tem prazo legal para ocorrer e depende de avaliação política e técnica do governo federal. Isso significa que, mesmo com a recomendação da agência, o desfecho pode levar meses.

Segundo o advogado Fernando Vernalha, sócio fundador do escritório Vernalha Pereira, o processo ainda está em fase inicial e envolve diferentes cenários regulatórios. “Uma vez instaurado o processo de caducidade, será oportunizada ao operador a apresentação de defesa, após o que a agência reguladora decidirá se recomendará ou não a caducidade ao Ministério”, afirmou.

A Lei de Concessões estipula diversas hipóteses para a declaração de caducidade de uma concessão, como prestação inadequada de serviço com base em normas e critérios definidores, descumprimento de cláusulas contratuais e não cumprimento de penalidades impostas no prazo.

A decisão da diretoria colegiada vai além de indicadores técnicos tradicionais e reforça um entendimento regulatório mais amplo. Segundo os diretores, a recorrência de falhas e o desempenho insuficiente em eventos climáticos extremos — com interrupções prolongadas e demora na resposta — caracterizam inadequação do serviço.

Para a ANEEL, a concessionária não conseguiu atender a população de forma eficiente em momentos críticos, mesmo após episódios repetidos entre 2023 e 2025.[/grifar] A avaliação inclui aumento de interrupções superiores a 24 horas, falhas em planos de contingência e tempo elevado de atendimento emergencial.

O que muda se a caducidade for decretada

Se o Ministério decidir pela caducidade, ocorre a chamada extinção programada da concessão. Isso não significa interrupção imediata do serviço, mas sim uma transição regulada.

O principal desafio passa a ser garantir a continuidade do fornecimento de energia enquanto uma nova concessão não é licitada.

A legislação brasileira não define um modelo único para esse período de transição. Na prática, existem dois caminhos principais:

Nomeação de um operador temporário

Manutenção da própria Enel, sob intervenção regulatória

Segundo Vernalha, o cenário mais provável é o segundo. A empresa continuaria operando, mas sob regras mais rígidas da ANEEL, com acompanhamento direto da operação e das finanças.

A própria agência já indicou a necessidade de um plano de intervenção administrativa em até 60 dias, com monitoramento das movimentações financeiras da concessionária.

Indenização e ativos entram na conta

Outro ponto central do processo é o cálculo de indenizações. Com o fim do contrato, será necessário levantar os bens reversíveis — ativos usados na concessão — e identificar investimentos ainda não amortizados.

Esses valores compõem a compensação financeira devida à empresa. Trata-se de uma etapa técnica e sensível, que pode prolongar o processo.

Além disso, o histórico brasileiro mostra que casos de caducidade são raros no setor elétrico. Mesmo quando processos foram iniciados, muitos terminaram em soluções alternativas, como venda da operação ou reestruturação societária.

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou que há alternativas para o caso Enel, sem condicionar a caducidade como única opção.

Em março, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, voltou a defender a renovação do contrato da empresa, que se encerra em 2028, e afirmou que é preciso de segurança jurídica.

Segundo Silveira, o Brasil nunca passou por um processo de caducidade de concessão de energia elétrica.

Apagões e pressão política

A decisão da ANEEL ocorre após uma sequência de falhas no fornecimento de energia entre 2023 e 2025, incluindo eventos que afetaram milhões de consumidores.

A agência entendeu que houve prestação inadequada do serviço, apesar de melhorias pontuais apresentadas pela empresa. Entre os argumentos técnicos estão a recorrência de interrupções e a demora na recomposição do sistema.

Do lado da Enel, a defesa se apoia em fatores externos, como eventos climáticos extremos e limitações estruturais, além da melhora recente de indicadores operacionais.

O caso também ganhou dimensão política. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), são os principais defensores do fim do contrato da empresa com as cidades paulistas.

Fontes envolvidas nas discussões ouvidas pela EXAME afirmam que a transferência do controle da concessão para outra companhia pode ocorrer em meio à pressão dos governos estadual, municipal e federal.

A avaliação de interlocutores do governador Tarcísio de Freitas é que as cidades estão expostas caso um novo fenômeno climático extrema ocorra nos próximos dias. Por isso, uma troca de concessionária é vista com bons olhos.

Empresas como Equatorial, CPFL e Copel acompanham as discussões e estariam interessadas na concessão paulista, segundo fontes do governo paulista.

Os próximos passos

Defesa da Enel no processo administrativo em até 30 dias

Nova deliberação da diretoria da ANEEL

Possível envio da recomendação ao Ministério

A partir daí, o governo decide se mantém ou rompe o contrato.

Enquanto isso, o foco regulatório será garantir que o serviço não seja interrompido — independentemente do desfecho.

Como resume Vernalha, o objetivo central é evitar riscos ao sistema: “O fundamental é garantir uma transição segura sem o risco de comprometimento do serviço.”