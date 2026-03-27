Conta de luz: Aneel mantém bandeira tarifária verde para abril

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira, 27, a decisão de manter a bandeira verde em abril. Nesse caso, os consumidores não serão impactados com os custos extras nas contas de luz.

"Os consumidores brasileiros não irão arcar com custos adicionais nas contas de energia elétrica. Com o volume de chuvas observado em março", declarou.

Segundo a Aneel, a bandeira tarifária foi mantida após nível satisfatório dos reservatórios das usinas hidrelétricas, o que significa geração favorável de energia.

A bandeira verde está vigor desde janeiro, com o regime de chuvas considerado favorável no primeiro trimestre. A Aneel afirma que não há necessidade de acionar as fontes de energia térmica, o que representa também um alívio ao bolso dos consumidores.

"A situação permite que não seja necessário o acionamento mais intenso de termelétricas, que apresentam custo mais elevado", explica a agência.

Recomendações

Apesar da manutenção da bandeira tarifária verde, a Aneel recomenda aos consumidores o uso responsável da energia elétrica, que evita desperdícios e contribui com a sustentabilidade do setor elétrico.

O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado em 2015 com o objetivo de sinalizar ao consumidor o custo efetivo da geração de energia elétrica. Esse modelo considera variações no custo de produção, levando em conta fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, a expansão das fontes renováveis e o acionamento de diferentes usinas de geração.