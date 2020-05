Confiança da indústria atinge patamar mais baixo entre abril e maio

A confiança da indústria atingiu o menor patamar da série histórica entre abril e maio deste ano. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), passou de 34,5 para 34,7 pontos entre abril e maio. Segundo a metodologia usada na pesquisa, a escala varia de zero a 100, sendo que os dados abaixo de 50 pontos são negativos.

A CNI destaca que, com esse resultado, o ICEI mostra a falta de confiança do empresário devido à forte contração da atividade e a elevada incerteza em razão da pandemia do novo coronavírus.

O indicador é composto de dois índices: o que mede a percepção do empresário com relação às condições atuais e o que avalia as expectativas.

A percepção dos empresários em relação às condições atuais das empresas e da economia manteve-se em trajetória de queda, atingindo 25,2 pontos, uma redução de 8,9 pontos em relação a abril. Desde fevereiro, esse índice acumula recuo de 33,8 pontos.

Mas, apesar disso, os empresários estão menos pessimistas quando falam das expectativas para os próximos seis meses. O índice de expectativas aumentou 4,8 pontos em maio, para 39,5 pontos. “Dado o tamanho da queda nos últimos meses e a distância para a linha divisória de 50 pontos, a alta pode ser atribuída a uma revisão das expectativas, passado o susto inicial”, avalia o economista da CNI, Marcelo Azevedo.

A pesquisa foi feita entre os dias 4 e 8 de maio, com 1.370 empresas.