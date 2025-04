Comissário europeu do Comércio quer 'negociações sérias' sobre tarifas dos EUA

O comissário europeu de Comércio, Maros Sefcovic, declarou nesta sexta-feira, 4, aos pares americanos que as novas tarifas de 20% impostas pelo presidente Donald Trump à União Europeia são "injustificadas" e reiterou o compromisso do bloco com "negociações sérias".

"Fui claro: as tarifas americanas são prejudiciais, injustificadas. As relações comerciais (entre a UE e os Estados Unidos) precisam de uma nova abordagem", escreveu ele na plataforma X, após uma troca "franca" de duas horas com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o representante de Comércio da Casa Branca, Jamieson Greer.

Sefcovic assegurou que "a UE está comprometida com negociações sérias, mas também preparada para defender seus interesses".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na quarta-feira um decreto para aplicar uma tarifa aduaneira mínima de 10% sobre todas as importações que chegam ao país, e de 20% para os produtos provenientes da União Europeia.

Após o anúncio de Trump, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o bloco está "preparado para responder", embora tenha dito que "não é tarde demais" para abrir negociações com Washington.