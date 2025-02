Com calor, Brasil tem recorde de demanda de energia elétrica

Com o calor ao redor do país, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou um novo recorde de demanda instantânea de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) na última terça-feira, atingindo 103.785 megawatts (MW) às 14h42. O recorde anterior havia sido registrado no fim de janeiro, com um pico de 102.924 MW.

Esse foi o terceiro recorde batido no ano, e de acordo com o ONS, a demanda de carga vem sendo diretamente impactada pelas condições climáticas e altas temperaturas registradas em diferentes regiões do país.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a crescente demanda está relacionada à retomada das atividades econômicas e às altas temperaturas registradas em todo o país.

"Com a retomada das atividades econômicas e as altas temperaturas que têm sido registradas em todo o país, é esperado que a demanda por energia elétrica aumente. Isso prova, cada vez mais, a robustez do nosso sistema elétrico, que está pronto para atender às necessidades do Brasil com segurança e diversidade de ofertas renováveis", disse o ministro.

Ainda de acordo com os dados divulgados, a região Sul também registrou recordes na mesma data. A demanda instantânea atingiu 23.091 MW às 14h38, superando o recorde de 21.950 MW do dia anterior.

O ONS também informou que apesar do aumento da demanda, o SIN tem operado de forma estável e segura, garantindo o fornecimento de energia a todos os consumidores.

"O SIN tem atendido plenamente à crescente demanda de carga que vem sendo registrada ao longo das últimas semanas, o que demonstra que o sistema elétrico brasileiro é robusto e opera com segurança", diz trecho da nota do ONS.