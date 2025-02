Até quando vai o calor em Porto Alegre? Veja a previsão para os próximos dias

A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul deve persistir até quarta-feira, 12, quando chuvas podem amenizar as temperaturas . Enquanto isso, o estado enfrenta impactos severos na agricultura, com 99 municípios em estiagem, e na educação, com o adiamento do início do ano letivo em diversas cidades.

Na segunda-feira, 10, Porto Alegre registrou 37,9°C, tornando-se a capital mais quente do país naquele dia, superando cidades como Rio de Janeiro (35,5°C) e João Pessoa (32,8°C). No interior, cidades como Uruguaiana (40,4°C) e Santiago (40,1°C) também tiveram temperaturas extremas. Já em Quaraí, na Fronteira Oeste, os termômetros atingiram 43,8°C, a maior temperatura do estado em mais de um século .

Seca ameaça lavouras

O calor intenso e a falta de chuvas já impactam a produção agrícola do estado. Segundo a Defesa Civil, 78 municípios já decretaram situação de emergência devido à estiagem. O fenômeno ameaça safras como soja e milho, que dependem de umidade no solo nesta fase do ciclo produtivo.

Especialistas associam a seca ao fenômeno climático La Niña, que resfria as águas do Oceano Pacífico e provoca estiagem no Sul do Brasil. O professor Gilberto Collares, da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), alerta que eventos climáticos extremos estão se tornando mais frequentes devido às mudanças climáticas e ao desmatamento.

Aulas adiadas na rede estadual e municipal

O calor também afetou a rede estadual de ensino, levando ao adiamento do início das aulas. O Cpers-Sindicato, que representa mais de 80 mil professores, conseguiu uma liminar na Justiça adiando o retorno até 17 de fevereiro, sob o argumento de que a maioria das escolas não tem estrutura para suportar as altas temperaturas.

O governo do estado tentou reverter a decisão, alegando que 27,3% das escolas possuem ar-condicionado, mas o pedido ainda aguarda julgamento. Na rede municipal, ao menos sete cidades, como Canoas, Viamão e Santana do Livramento, também adiaram o início do ano letivo.

Porto Alegre tem temperaturas de até 60°C na superfície

Além das temperaturas elevadas registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), medições feitas no Parque Harmonia, em Porto Alegre, mostraram números ainda mais extremos. Um termômetro marcou 61°C sobre o asfalto e 62°C sobre brita asfáltica, enquanto áreas arborizadas próximas registraram 31°C, uma diferença de mais de 30°C.

Especialistas atribuem a alta temperatura ao desmatamento e à impermeabilização do solo, que agravam o efeito de ilha de calor. A concessionária responsável pelo parque, GAM3 Parks, minimizou a polêmica, afirmando que "toda a cidade está sofrendo com o calor".

Alerta de risco à saúde e previsão para os próximos dias

A baixa umidade do ar, entre 20% e 30%, aumenta o risco de problemas respiratórios e doenças crônicas. O Inmet mantém um alerta vermelho, com temperaturas até 5°C acima da média histórica.

Nesta terça-feira, 11, cidades como Barra do Quaraí, Alegrete e Itaqui devem registrar máximas entre 39°C e 40°C. A expectativa é de que as chuvas cheguem na quarta-feira (12), reduzindo as temperaturas, mas especialistas alertam que novas ondas de calor podem ocorrer ainda em fevereiro.