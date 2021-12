Esta cidade foi eleita a mais cara do mundo em 2021

Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo, segundo um estudo anual da revista 'The Economist', que destaca que os problemas de abastecimento fizeram os preços dispararem em muitas metrópoles.

"Na quinta posição no ano passado, Tel Aviv se torna a cidade mais cara do mundo" pela primeira vez, destacou em comunicado.

Esta posição reflete "a vitalidade da moeda israelense, o shequel, perante o dólar, já que o indício toma como base comparativa os preços em Nova York", diz o estudo.

As cidades mais caras em 2021

1º Tel Aviv

2º Paris e Singapura

4º Zurique

5º Hong Kong

6º Nova York

No ano passado, a lista era encabeçada por Paris, Zurique e Hong Kong, as três na primeira posição.

Segundo o estudo, a elevação dos preços é o maior em cinco anos, a 3,5%.

"Os problemas das cadeias de abastecimento contribuíram para o aumento dos preços, a covid-19 e as restrições sociais seguem pesando na produção e no comércio no mundo", prossegue a The Economist.

Os preços dos transportes dispararam devido ao encarecimento dos combustíveis, continua o estudo. Mas o tabaco e o lazer também tiveram fortes altas.

O estudo também destaca a inflação galopante em Damasco, Caracas, Buenos Aires e Teerã.