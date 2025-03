China reage a tarifas de 25% sobre aço e alumínio impostas pelos EUA

A China voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre aço e alumínio. Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 12, a porta-voz do Ministério do Comércio, He Yongqian, afirmou que as tarifas de 25%, aplicadas sobre as importações desses metais, são medidas unilaterais e protecionistas impostas em nome da “segurança nacional”.

“A China, junto com outros países, se opõe firmemente a essas tarifas e exige que os EUA as revoguem rapidamente”, disse He. Segundo ela, tanto as tarifas da Seção 232 quanto as da Seção 301 já foram definidas pela Organização Mundial do Comércio (OMC) como evidentes das regras do comércio internacional.

Tarifas como Ato de Protecionismo

Para a China, as tarifas não fortalecem a segurança dos EUA nem protegem seus setores, mas reforçam o unilateralismo e o protecionismo. Apesar disso, He Yongqian afirmou que Pequim mantém diálogo com Washington e defende a cooperação para resolver disputas comerciais.

“A comunicação deve ser baseada no respeito mútuo e no benefício recíproco. Ameaças e coerção só terão o efeito oposto”, afirmou a porta-voz.

Apelo ao Diálogo e Resolução Pacífica

Ela concluiu pedindo que os EUA “retomem o caminho correto” e priorizem o diálogo para solucionar as divergências.