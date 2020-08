China diz que frango importado do Brasil veio com coronavírus

Autoridades chinesas afirmaram que o novo coronavírus foi encontrado em uma leva de frangos importados do Brasil após testes. A carga foi importada para a cidade de Shenzhen, uma das mais importantes da China.

Segundo comunicado do governo chinês nesta quarta-feira, 12, o diagnóstico foi feito por meio de testes em uma amostra retirada do lote. Por ora, funcionários que entraram em contato com a carga brasileira que já foram testados tiveram resultado negativo para a covid-19.

Os chineses afirmaram ainda que o coronavírus foi encontrado também em um lote de camarões vindos do Equador. Outras cidades haviam relatado episódios de frutos do mar importados contaminados com o novo coronavírus. O governo chinês tem aumentado esforços para rastrear esse tipo de mercadoria vinda de outros países.

O centro de prevenção e controle de epidemias da cidade de Shenzhen afirmou ainda que o público precisa ser cauteloso com carnes e frutos do mar importados.

O comunicado das autoridades chinesas não esclarece quais empresas brasileiras estão envolvidas na exportação dos produtos descobertos com coronavírus. Procurado sobre o caso, o ministério da Agricultura não respondeu imediatamente à solicitação da reportagem.

Relação comercial

A China é a maior parceira comercial brasileira e grande compradora de produtos do agronegócio. O país comprou no ano passado 63,4 milhões de dólares em produtos brasileiros, à frente de parceiros históricos como Estados Unidos e Argentina. As vendas para a China representaram quase um terço de tudo o que o Brasil exportou para o exterior.

A maior parte dos produtos são derivados da soja, minério de ferro, outros mineirais e petróleo. Mas a pecuária tem participação expressiva em valores. Só em carnes de aves, foram 790 milhões de dólares, ou 2% das vendas do Brasil aos chineses. Em carne bovina e suína, foram outros 2,9 bilhões de dólares, ou quase 7% das vendas brasileiras.

Coronavírus

O Brasil tem ao todo 104.263 óbitos e 3,2 milhões de casos de coronavírus, segundo boletim desta quarta-feira compilado junto às secretarias estaduais pelo consórcio da imprensa.

A China foi o primeiro epicentro da pandemia, mas conseguiu controlar o vírus nos últimos meses e vem tendo números baixos de novos contágios. Atualmente, a China tem 89.045 casos e pouco menos de 5.000 mortes contabilizadas.

Após um pico que chegou a ser de mais de 15.000 novos casos diários, o país vem registrando menos de 300 novos casos por dia. No Brasil, foram 58.000 novos casos no boletim de quarta-feira, e os números têm ficado acima de ao menos 30.000 novos casos diários.

(Com agências internacionais)