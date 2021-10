CEO do Twitter diz que hiperinflação é real e vai mudar tudo nos EUA

As preocupações com a alta dos preços nos Estados Unidos chegou à cúpula do Twitter. O CEO da rede social expressou, em um tuíte, sua opinião sobre a inflação de produtos e serviços no país -- um tema sensível a todo o empresariado, já que mexe com a política de juros local.

"A hiperinflação vai mudar tudo. Está acontecendo", disse Jack Dorsey, CEO do Twitter, neste domingo, dia 24. Em uma resposta a um seguidor, Dorsey completou: "Vai acontecer nos Estados Unidos logo, assim como no mundo todo".

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening. — jack⚡️ (@jack) October 23, 2021

A falta de insumos e a consequente alta nos preços de produtos e serviços tem pressionado a inflação não só no Brasil, mas no mundo todo. Nos Estados Unidos, onde a inflação já alcançou os 5,4% em 12 meses (frente a uma meta anual de 2%), a política monetária está prestes a mudar de rumo.

A partir do próximo mês, o Federal Reserve (Banco Central dos EUA) deve iniciar o processo chamado de tapering, reduzindo gradualmente a injeção de recursos no mercado. Durante a pandemia da covid-19, o BC norte-americano adotou a compra de títulos como estratégia para reanimar a economia.

Agora, com a escalada dos preços, não só a autoridade monetária pode cortar os estímulos, como pode antecipar a alta dos juros, para conter a inflação.