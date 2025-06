'Cada Poder tem que entender o limite', afirma Motta após derrota do governo do IOF

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), declarou que a votação do projeto que derrubou o decreto que aumenta o IOF “representa o sentimento da Casa” e que cada Poder tem que “entender o limite”, em uma crítica ao Palácio do Planalto.

Ao mesmo tempo, Motta tentou minimizar a crise e negou haver mal estar com o governo.

"Não tem o que explicar, está lá o resultado da votação, é o sentimento da Casa. Não tem mal-estar, essas coisas são colocadas e cada Poder tem que entender o limite dele, é da democracia", declarou Motta após o fim da sessão de hoje da Casa.

Motta disse que não se reuniu com ninguém do governo desde quando decidiu pautar o assunto, mas que se for procurado, irá conversar com integrantes do Poder Executivo.

O projeto que derruba a medida do Poder Executivo foi aprovado por ampla margem na Câmara, com 383 votos favoráveis e 98 contrários. Já no Senado a votação foi simbólica, sem o registro nominal dos votos.

As reviravoltas em torno do IOF já renderam três decretos diferentes sobre o assunto. O primeiro foi publicado no dia 22 de maio e elevou a alíquota de diversas operações.

No mesmo dia, o governo recuou apenas na tributação das remessas de fundos brasileiros ao exterior.

Após reação negativa de setores do mercado e parlamentares, o governo publicou um decreto "recalibrando" os valores do IOF, que mesmo assim foi derrubado pelo Congresso.