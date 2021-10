Brasil continua crescendo e a economia continua respondendo, diz Onyx

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, comemorou nesta terça-feira, 26, a criação líquida de 313.902 carteiras assinadas em setembro, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). No acumulado dos nove primeiros meses de 2021, ao saldo do Caged já é positivo em 2,513 milhões vagas.

"O Brasil continua crescendo e a economia continua respondendo a tudo que vem sendo feito pelo governo a longo dos últimos meses. Hoje o Brasil é o terceiro país do mundo que mais vacinou sua população, e isso tem sido muito importante para a retomada da atividade econômica", avaliou o ministro. "Continuamos com um ritmo de criação de mais de 300 mil vagas por mês", destacou.

Apesar de mais um bom resultado do mercado formal, Onyx lembrou que o Brasil tem um universo de informalidade que é significativo e merece olhar do governo.

"Trabalhamos para buscar alternativas, como a ocupação somada à qualificação de pessoas, que muito em breve será anunciada. Infelizmente o Senado não compreendeu a proposta anterior, mas tenho certeza que a nova forma proposta será amplamente compreendida", afirmou o ministro. "São mais de R$ 40 milhões de pessoas que precisam de uma rampa de formalização", completou.

O secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Dalcolmo, destacou a criação de 3 milhões de vagas formais de emprego na comparação entre setembro de 2021 e o mesmo mês do ano passado. O estoque de carteiras assinadas no País passou de 38,684 milhões em setembro de 2020 para 41,875 milhões no mês passado. "É um resultado que deve ser comemorado. Em pouquíssimos momentos da nossa história econômica podemos encontrar um diferencial de estoque de empregos dessa ordem em 13 meses", avaliou.