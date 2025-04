Boletim Focus: mercado reduz projeções do câmbio para 2025 e 2026

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do câmbio para 2025 e 2026, segundo o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 7.

A expectativa do dólar para o fim de 2025 caiu de US$ 5,92 para US$ 5,90, na quarta redução consecutiva. Para o fim de 2026, os analistas diminuíram a projeção pela primeira semana, de US$ 6 para US$ 5,99.

Esse é o primeiro boletim após as tarifas recíprocas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump. Na sexta-feira, a bolsa brasileiro fechou em queda de 3% em dia de pânico global e o dólar disparou 3,68%. Nesta segunda-feira, as bolsas europeias caem 6% com temor de recessão da economia americana e crise das tarifas.

Os analistas mantiveram as expectativas do IPCA para 2025 e 2026 inalteradas pela segunda semana consecutiva. Nesta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga a inflação de março.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 se manteve em 5,65% pela segunda semana. Para 2026, o índice também ficou estável a 4,50%. Em 2027, o índice permaneceu em 4% pela sétima semana, enquanto para 2028 a projeção permaneceu em 3,78%.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 ficou em 1,97% após queda na semana anterior. Para 2026, a expectativa se manteve em 1,60% pela terceira semana consecutiva. A estimativa em 2027 ficou em 2%.

Selic

A previsão da Selic para este ano continuou a mesma, a 15% pela décima terceira semana consecutiva. Para 2026, a previsão segue para uma taxa de juros em 12,50% no fim do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro reduziram a projeção para o fim de 2025 de US$ 5,92 para US$ 5,90. A projeção do dólar para 2026 caiu de US$ 6 para US$ 5,99. Para 2027, a expectativa é de US$ 5,90 e para 2028, US$ 5,85.