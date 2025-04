Bolsas europeias caem 6% com temor de recessão e crise nas tarifas

As principais bolsas europeias registram perdas de cerca de 6% na manhã desta segunda, 7, pressionadas pelo colapso dos mercados asiáticos após a queda de Wall Street na sexta-feira e pelos crescentes temores dos investidores de que a política tarifária dos EUA desencadeie uma recessão.

Às 9h30 GMT, Milão caía 6,7%, enquanto Paris caía 6,3%, o índice Euro Stoxxt 50 (que inclui as maiores empresas listadas na zona do euro) caía 6,24% e Frankfurt caía 6,19%.

Naquela época, Madri caía 5,94%, o índice Stoxx 600 (que inclui grandes empresas europeias) caía 5,7% e Londres caía 4,86%.

De qualquer forma, os principais mercados europeus moderaram suas perdas iniciais.

Setores e empresas mais afetados

Entre os setores mais afetados pelas quedas do Stoxx 600 estão tecnologia da informação, indústria e energia, com perdas médias superiores a 6%.

A maior queda no índice foi do grupo alemão Auto1, com mais de 12%, e apenas duas das seiscentas empresas que compõem o índice tiveram aumento: Frontine, com alta de 1,56%, e Qiagen, com alta de 1,27%.

O declínio de Wall Street na sexta-feira continua causando perdas nos mercados de ações internacionais, com os mercados asiáticos registrando suas maiores quedas em muito tempo.

Na sexta-feira, o Dow Jones Industrial Average caiu 5,5%, sua maior queda desde 18 de março de 2020; o S&P 500, 5,97%; e o Nasdaq Composite, 5,82%.

A tendência negativa também foi reforçada pelo declínio de 4% nos futuros do índice dos EUA, bem como pela dura posição de negociação sobre tarifas expressada pelo governo dos EUA neste fim de semana.

Resposta da China e impacto na Ásia

Isso ocorre após a rápida resposta da China às tarifas dos EUA na sexta-feira (o país também imporá tarifas de 34% sobre as importações dos EUA e restringirá o comércio de terras raras) e a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de vincular as negociações tarifárias à redução do déficit comercial com a China, a União Europeia e outros países.

De acordo com o Secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, Trump "precisa redefinir o comércio global". "Todos têm um superávit comercial, e nós temos um déficit comercial (...). Os países do mundo estão nos roubando, e isso tem que parar", ele enfatizou.

Ao contrário de declarações recentes, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, descartou a possibilidade de que tarifas desencadeiem uma recessão.

Na Ásia, Tóquio caiu 7,75% na segunda-feira, a maior queda desde o início de agosto do ano passado devido ao aumento das taxas no Japão naquela época, enquanto Hong Kong caiu 13,22%, uma queda não vista desde outubro de 2008.

Enquanto as autoridades chinesas consideram medidas para estabilizar a economia e os mercados, incluindo a antecipação dos planos de estímulo anunciados recentemente para impulsionar o consumo privado, Shenzhen caiu 10,79% e Xangai 7,34%.

Quanto aos demais mercados asiáticos, Taiwan registrou a maior queda diária da história, 9,57%, ocorrida enquanto o país descartava responder às taxas dos EUA; Seul caiu 5,57% e Sydney, 4,23%.

Impacto em ativos financeiros

Entre outros ativos financeiros, o euro retornou ao seu nível de negociação em US$ 1,0956 após subir para US$ 1,105, enquanto o rendimento da dívida alemã de longo prazo caiu 12 pontos-base para 2,457%.

Um barril de petróleo Brent estava sendo negociado a US$ 63 (seu menor nível desde abril de 2021), queda de 3,93%, enquanto uma onça de ouro caiu 0,42%, para US$ 3.025,5, e o Bitcoin perdeu 3,2%, sendo negociado em torno de US$ 76.300.