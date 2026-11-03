Governo deve enviar MP do Imposto Seletivo ao Congresso nesta terça, diz Durigan

Durigan: O Imposto Seletivo foi criado pela reforma tributária sobre o consumo e incide sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde (Washington Costa/MF/Flickr/Divulgação)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10h59.
O governo fechou um acordo com os setores afetados pelo Imposto Seletivo para manter a carga tributária atual do IPI em 2027, segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan. A medida provisória que definirá as alíquotas deve ser enviada ao Congresso nesta terça-feira, 3. O governo também pretende prorrogar temporariamente o IPI para evitar perda de arrecadação durante a transição.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 3, que o governo fechou um acordo com os setores afetados pelo Imposto Seletivo para manter, em 2027, a mesma carga tributária atualmente cobrada pelo IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Segundo ele, a proposta prevê ajustes nas alíquotas do novo tributo e a prorrogação temporária do IPI para evitar perda de arrecadação durante a transição.
A medida provisória que definirá as alíquotas já foi concluída pelo Ministério da Fazenda e deve ser enviada ao Congresso Nacional ainda nesta terça-feira, após uma reunião de Durigan com o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"Eu fiz um acordo com todos os setores impactados pelo Imposto Seletivo e os setores têm acordo em manter a carga do IPI para o Imposto Seletivo", afirmou o ministro a jornalistas.
Durigan explicou que as alíquotas precisarão ser ajustadas devido às diferenças entre as bases de cálculo dos dois impostos. Atualmente, o ICMS integra a base do IPI, o que exige uma adequação para preservar a tributação na substituição de um tributo pelo outro.
"Quando a gente expurga para limpar a base de cálculo do novo tributo, que é Imposto Seletivo, você tem um ajuste na alíquota a ser feito", disse.
O governo pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) para permitir a continuidade da cobrança do IPI sobre os setores afetados até o início da incidência do Imposto Seletivo, prevista para fevereiro de 2027.
A prorrogação busca evitar uma interrupção na arrecadação, uma vez que a cobrança do novo tributo precisa respeitar o prazo constitucional de 90 dias após a publicação da norma.
Segundo Durigan, a PEC deverá ser aprovada até o fim deste ano. A proposta poderá tramitar em paralelo à medida provisória que estabelece as alíquotas do novo imposto.
O ministro atribuiu a demora no envio do texto ao tempo necessário para concluir as negociações com os setores econômicos e à tramitação da proposta pela Casa Civil e pela Presidência da República.
O Imposto Seletivo foi criado pela reforma tributária sobre o consumo e incide sobre determinados produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e açucaradas, veículos e algumas atividades de mineração.
O acordo anunciado por Durigan é específico para 2027. As regras permanentes do tributo, previstas para vigorar a partir de 2028, ainda deverão ser discutidas pelo Congresso Nacional ao longo do próximo ano.
"Durante o ano que vem, o Imposto Seletivo permanente, que vai valer de 2028 em diante, tem que ser discutido no Congresso Nacional", afirmou.
Durigan também negou que o atraso na definição do Seletivo tenha influenciado a alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), outro tributo previsto na reforma, que substituirá o PIS e a Cofins.
Segundo Dario Durigan, o acordo do governo com os setores afetados prevê manter a carga tributária atualmente cobrada pelo IPI. As alíquotas serão ajustadas para considerar a diferença entre as bases de cálculo.
A previsão apresentada pelo ministro é fevereiro de 2027, após o cumprimento do prazo constitucional de 90 dias. O início efetivo depende da publicação das regras necessárias.
Para evitar uma interrupção na arrecadação durante a transição entre os dois impostos. A prorrogação dependerá da aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso Nacional.
Durigan afirmou que pretende despachar a proposta com o presidente Lula em 3 de novembro de 2026, com expectativa de envio ao Congresso no mesmo dia.
Não. Segundo Durigan, o acordo apresentado trata de 2027. As regras permanentes, previstas para vigorar a partir de 2028, deverão ser discutidas pelo Congresso durante o próximo ano.