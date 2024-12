Boletim Focus: Mercado eleva projeção da Selic para 12% em 2024; expectativa do IPCA sobe para 4,84%

Os analistas de mercado financeiro consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 9, elevaram a expectativa da taxa de juros, a Selic, para o fim de 2024 de 11,75% para 12%.

A revisão acontece na semana em que o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne para a última reunião de 2024. O aumento da projeção mostra que o mercado espera uma alta de 0,75 ponto percentual.

Para 2025, o mercado projeta a Selic em 13,50% ao ano, na quarta alta consecutiva. A expectativa de 2026 também subiu, de 10,50% para 11%.

A expectativa por uma taxa de juros alta por mais tempo acompanha a piora da percepção dos agentes do mercado em relação ao quadro fiscal do país. O governo corre para tentar aprovar o pacote fiscal no Congresso, mas esbarra no imbróglio das emendas parlamentares.

Além de aumentar a expectativa para a taxa de juros, o mercado voltou a aumentar a projeção para a inflação de 2024 de 4,71% para 4,84% e subiu a expectativa para 2025 pela oitava semana. Nesta semana, o IBGE divulga o IPCA de novembro.

Veja todos os dados do Boletim Focus desta segunda-feira.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2024 subiu de 4,71% para 4,84%, segunda alta consecutiva. Um mês antes a mediana era de 4,62%. Considerando as 110 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 ficou em 4,85%, acima da meta da inflação. O IBGE divulga os dados de inflação de novembro nesta semana.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu pela oitava semana consecutiva de 4,40% para 4,59%. Um mês antes, a mediana era de 4,10%. A projeção para 2026 subiu de 3,81% para 4%.

PIB

A projeção para o PIB de 2024 subiu de 3,22% para 3,39% pela terceira semana consecutiva. A projeção para 2025 subiu para 2%. A projeção de 2026 ficou em 2% pela 70ª semana.

Selic

A expectativa para a Selic de 2024 subiu de 11,75% para 12%e. A projeção da taxa de juros de 2025 teve uma nova alta e saiu de 12,63% para 13,50%. A expectativa para 2026 subiu de 10,50% para 11%. Nesta semana, o Copom se reúne para decidir sobre a taxa de juros, no último encontro do ano.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro subiram a expectativa do dólar para 2024 de US$ 5,70 para US$ 5,95. Desde do anúncio do pacote fiscal e da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, a moeda americana opera acima de US$ 6. Para o fim de 2025, a projeção subiu de US$ 5,60 para US$ 5,77.