Banco Central publica calendário de reuniões do Copom em 2021

O Banco Central publicou nesta segunda-feira o calendário das reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) em 2021. As reuniões serão nos seguintes dias:

19 e 20 de janeiro;

16 e 17 de março;

4 e 5 de maio;

15 e 16 de junho;

3 e 4 de agosto;

21 e 22 de setembro;

26 e 27 de outubro;

7 e 8 de dezembro.

O BC acrescentou que as atas do Copom serão publicadas às 8h da terça-feira seguinte às reuniões do comitê. A única exceção será a ata da reunião dos dias 26 e 27 de outubro, que será publicada numa quarta-feira em função de feriado nacional de 2 de novembro.

A reunião do Copom é o momento em que os presentes discutem e definem a política monetária adotada no país, geralmente com a determinação da taxa básica de juros da economia, a taxa Selic.

Atualmente, a taxa está em uma sequência de oito quedas e registra o menor nível da história, a 2,25%.