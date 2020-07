Arrecadação do governo cai 29,6% e tem pior mês de junho desde 2004

A arrecadação do governo federal teve queda real de 29,59% em junho sobre igual mês do ano passado, a 86,258 bilhões de reais, divulgou a Receita Federal do Brasil (RFB) nesta quinta-feira.

Este foi o pior desempenho para o período desde 2004 e ficou perto do número de 88,348 bilhões de reais apurado em pesquisa Reuters com analistas.

No primeiro semestre, a arrecadação teve recuo de 14,71% sobre o mesmo período do ano passado, em termos reais, a 665,966 bilhões de reais. Nos três primeiros meses de 2020, o PIB brasileiro também caiu 1,5%, que é uma das causas da queda da arrecadação.

Em relatório, a Receita avaliou que o desempenho no mês de junho foi bastante influenciado pelos diversos diferimentos decorrentes da pandemia do coronavírus.

Considerando as receitas administradas pela RFB, houve queda real de 29,32% na arrecadação de junho, para 84,267 bilhões de reais, sobre um ano antes. Esse recuo vem após tombos de 32,52% em maio e de 28,79% em abril, na mesma base de comparação.