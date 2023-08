A revolução dos criptoativos: muito mais do que uma moeda digital

Que os criptoativos são uma opção de investimento financeiro, é certo que você já sabe. Além de possibilitar retornos significativos, graças à liberdade na hora de transacionar e à ausência de intermediários na relação entre investidor e ativo digital, eles têm a segurança e a rastreabilidade das operações garantidas 24 horas por dia, sete dias por semana, graças à tecnologia blockchain.

Como as criptomoedas podem ser usadas?

Além disso, as criptomoedas vêm sendo usadas como meio de pagamento – na Austrália, por exemplo, já é possível encher o tanque do automóvel e pagar com criptomoeda – e vêm promovendo o acesso de cidadãos que não possuem conta em banco a serviços financeiros, como as vítimas de desastres naturais ou que vivem em regiões conflagradas.

Um exemplo é o da Binance. Maior provedora global de infraestrutura para ecossistema blockchain e criptomoeda, com cerca de 150 milhões de usuários cadastrados em todo o mundo, a empresa lançou o programa Binance Charity, que proporciona assistência em dinheiro baseada em criptomoedas por meio de um cartão cripto para refugiados na Ucrânia. Com esse cartão, os familiares e amigos dos refugiados podem transferir criptomoedas como forma de apoio (a blockchain permite ao doador ver exatamente o destino do dinheiro doado).

Por outro lado, alguns países estão implementando regulamentações favoráveis às criptomoedas, incentivando a inovação e o uso desses ativos digitais. Um exemplo pioneiro é o de El Salvador, que em 2021 adotou o bitcoin como moeda oficial e acaba de conferir à Binance duas licenças, fazendo da exchange a primeira completamente autorizada a operar no país.

De lá para cá, mais e mais nações vêm adotando o uso de criptoativos, o que aponta as criptomoedas como uma solução viável e segura para transações financeiras, investimentos e transferências de valor, independentemente das fronteiras geográficas. E num mundo em que a informação de qualidade é um ativo importante, são as pesquisas ao redor do mundo que confirmam esses “cripto-benefícios”.

Brasil, top 10 em cripto

O estudo Global Crypto Adoption Index 2022 da Chainalysis, empresa de análise de blockchain sediada em Nova York (EUA), mostra que a América Latina é o sétimo maior mercado cripto do mundo, com movimentação de US$ 562 bilhões, o que corresponde a 9,3% do volume global.

O valor representa uma alta de 40% em comparação aos 12 meses anteriores, com cinco nações latino-americanas posicionadas entre os 30 principais países do índice, a começar pelo Brasil (sétimo lugar).

Por falar em Brasil, um levantamento encomendado pela ConsenSys, fornecedora de tecnologia Web3 para o YouGov, empresa do Reino Unido que é líder internacional de pesquisa de mercado baseada em internet, um em cada cinco brasileiros tem criptomoedas e quase a metade pretende investir em ativos digitais nos próximos 12 meses. E 48% desses brasileiros apoiam a regulamentação das criptomoedas para que os mercados financeiros tradicionais não sejam desestabilizados e para que os investidores sejam protegidos.

Quais são as tendências em cripto?

Apesar de um período difícil nos últimos 18 meses, com queda nos preços dos ativos, há um interesse contínuo pelo mercado cripto. Michael Weber, professor de finanças da Universidade de Chicago, conduziu uma pesquisa que mostrou que a posse de criptomoedas por parte da população saltou de 2% em 2018 para 12% em dezembro de 2022.

Esses dados revelam que o número de pessoas engajadas com criptomoedas não apenas continua a crescer, mas que – e principalmente – mais pessoas estão se informando e investindo parte de sua riqueza nesse mercado em crescimento. O levantamento ConsenSys/Yougov mostra mais uma tendência: para 21% dos respondentes no Brasil, as criptomoedas são associadas ao futuro do dinheiro.

A Binance acredita na importância da adoção global de criptomoedas para impulsionar a evolução financeira e tecnológica tanto dos indivíduos quanto dos mercados. E oferece as ferramentas e os recursos necessários para facilitar essa adoção, com uma ampla seleção de criptomoedas, interface amigável, métodos avançados e compromisso com a segurança e conformidade.

O aumento da adoção das criptomoedas no mercado corporativo, por sua vez, ainda é muito associado às indústrias relacionadas a jogos (as bets) e à mídia. Mas os pagamentos entre empresas estão atestando as vantagens da liquidação instantânea, a disponibilidade e os custos mais baixos em comparação com as transferências eletrônicas tradicionais. Tanto é que cerca de 85% das empresas com faturamento anual na casa de US$ 1 bilhão estão adotando pagamentos com criptomoedas para atrair novos clientes, segundo pesquisa da plataforma de dados PYMNTS.

O estudo também mostrou que 77% dos comerciantes entrevistados são impulsionados a aceitar criptomoedas por causa das taxas de transação mais baixas. E já se vê a integração dos criptoativos em setores como o de logística, o imobiliário e o da saúde.

É bom estar preparado.