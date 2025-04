13º dos aposentados: veja como consultar valor e data de pagamento

A partir do final de abril, 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começarão a receber a primeira parcela do 13º salário de 2025. A antecipação foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e destinará R$ 73,3 bilhões aos cidadãos brasileiros. O decreto que oficializa a medida foi publicado na última sexta-feira, 4, no Diário Oficial da União.

O objetivo da antecipação é garantir que os beneficiários possam pagar suas contas, adquirir medicamentos e fazer compras essenciais com mais tranquilidade, especialmente considerando os altos custos do início de ano.

O calendário de pagamentos foi estabelecido pelo Ministério da Previdência Social e será realizado entre abril e junho de 2025, dividindo os beneficiários em dois grupos: o prioritário e o segundo grupo.

Cronograma de pagamento

A primeira metade do 13º será paga entre 24 de abril e 8 de maio de 2025 para o grupo prioritário, composto por beneficiários que recebem até um salário-mínimo (R$ 1.518). O segundo grupo, formado por quem recebe acima do piso nacional, terá o pagamento creditado entre 2 e 8 de maio de 2025. A segunda parcela do adiantamento será paga entre 26 de maio e 6 de junho de 2025.

"A Previdência Social gerencia o maior programa contínuo de distribuição de renda do mundo. Esse volume de investimento não só sustenta milhões de famílias, mas também garante a viabilidade econômica de cerca de 70% dos municípios", afirmou o ministro da Previdência, Carlos Lupi.

Como saber a data de pagamento?

O calendário de pagamentos do 13º salário adiantado leva em conta o número final do cartão de benefício do INSS, desconsiderando o último dígito verificador. Por exemplo, se o número final do cartão for 999.999.993-9, o número 3 define a data de pagamento, que, neste caso, seria 28 de abril.

Primeira parcela

Final do benefício Até 1 salário-mínimo Para quem ganha acima do piso nacional 1 24/abril 02/maio 2 25/abril 05/maio 3 28/abril 06/maio 4 29/abril 07/maio 5 30/abril 08/maio 6 02/maio 02/maio 7 05/maio 05/maio 8 06/maio 06/maio 9 07/maio 07/maio 0 08/maio 08/maio

Segunda parcela

Final do benefício Até 1 salário-mínimo Para quem ganha acima do piso nacional 1 26/maio 02/junho 2 27/maio 03/junho 3 28/maio 04/junho 4 29/maio 05/junho 5 30/maio 06/junho 6 02/junho 02/junho 7 03/junho 03/junho 8 04/junho 04/junho 9 05/junho 05/junho 0 06/junho 06/junho

Quem são os beneficiários?

De acordo com os dados da folha de fevereiro, 28,68 milhões de beneficiários (aproximadamente 70,5% do total de aposentados e pensionistas do INSS) recebem até um salário-mínimo por mês, ou seja, até R$ 1.518.

Outros 11,98 milhões de beneficiários ganham acima do piso nacional, com 10,6 mil pessoas recebendo o teto da Previdência Social, que é de R$ 8.157,41. O pagamento do 13º adiantado traz uma injeção importante de recursos para essas famílias, permitindo que muitos enfrentem com mais facilidade as despesas do dia a dia.

Como consultar os valores e a data de pagamento?

Os beneficiários podem consultar o status da sua restituição acessando o portal "Meu INSS". Para isso, basta fazer login com CPF e senha, selecionar a opção "Extrato de Contribuição" e clicar em "Baixar PDF" para acessar o documento do INSS com as informações sobre o 13º salário adiantado. A consulta também pode ser feita diretamente pelo aplicativo Meu INSS.

Atendimento telefônico

Para quem não tem acesso à internet, o INSS oferece atendimento por telefone através da Central 135. Para realizar a consulta, o beneficiário deve informar o número do CPF e confirmar alguns dados cadastrais para garantir a segurança da operação. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Benefícios do adiantamento

Além de ajudar no pagamento de contas e despesas do dia a dia, o adiantamento do 13º salário representa um alívio econômico para milhões de famílias brasileiras.

Observações importantes