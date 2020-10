Vídeo mostra como buraco negro engole uma estrela

Buracos negros são fenômenos supermassivos com enorme força gravitacional que atraem astros ao seu redor. Uma nova animação mostra como uma estrela que se aproximou demais seria engolida por um buraco negro. Veja o vídeo ao fim da matéria.

O astro seria atraído por uma imensa força de maré, que é uma consequência do seu forte campo gravitacional. Ele puxa a estrela com tanta força que ela se despedaça e desaparece. Os buracos negros são eventos astronômicos sobre os quais astrônomos ainda sabem pouco, apesar de anos de estudos.

Nomeado AT2019qiz, o evento astronômico foi identificado em setembro do ano passado e vem sendo estudado pelo astrônomo Matt Nicholl, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

“As observações mostraram que a estrela tinha aproximadamente a mesma massa que nosso próprio Sol, e que perdeu cerca de metade dela para o buraco negro, que é mais de um milhão de vezes mais massivo”, diz Nicholl, em nota.

“Descobrimos que, quando um buraco negro devora uma estrela, ele pode lançar uma poderosa explosão de material que obstrui nossa visão”, disse, em nota, a astrônoma Samantha Oates, da Universidade de Birmingham, que também estuda o fenômeno. O estudo foi publicado no periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Veja o vídeo a seguir.