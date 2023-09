Verdera transforma resíduos em solução

A gestão de resíduos é um desafio para as empresas e para a sociedade como um todo. Segundo dados do painel de resíduos sólidos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), são gerados mais de 700 milhões de toneladas de resíduos industriais por ano. Esse número preocupa, pois trata-se de um enorme passivo ambiental que representa um risco de médio e longo prazo para a rentabilidade e reputação das indústrias e também para a sociedade e o planeta. O tema é tão importante que, no Brasil, existe a Lei no 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Daí a urgente necessidade de se fazer a destinação sustentável e segura desse material.

Atualmente, já existem tecnologias e soluções que mostram que resíduos não precisam ser sinônimo de problema, nem para as empresas nem para o meio ambiente. O coprocessamento é uma forma segura e sustentável de transformar resíduos que não podem ser reciclados em fonte de energia limpa, em vez de serem descartados. A Verdera — unidade de gestão e destinação sustentável de resíduos da Votorantim Cimentos — é pioneira em coprocessamento no Brasil.

Coprocessamento transforma resíduos em energia limpa

Surgida na indústria do cimento, a tecnologia de coprocessamento transforma em energia limpa materiais que não podem ser reciclados, como pneus, casca de arroz, papel, plástico, tecidos contaminados com óleos e graxas, entre outras substâncias e biomassas. Ou seja, em vez de serem destinados aos aterros gerando passivos futuros, os resíduos são destinados nos fornos de cimentos aproveitando o conteúdo energético. Devido às altas temperaturas inerentes ao processo de fabricação do cimento, a utilização desses resíduos não gera nenhum rejeito nem afeta a qualidade do produto final. Outro importante benefício para o planeta é a redução das emissões de CO2 e de metano que ocorreriam no processo de decomposição dos resíduos.

Das quase 2,5 milhões de toneladas de resíduos coprocessadas anualmente em território nacional, de acordo com o Panorama do Coprocessamento 2022, divulgado pela Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), mais de 1 milhão de toneladas foram processadas pela Verdera.

Diversos setores da economia têm optado por esse tipo de destinação sustentável. Empresas do setor agrícola, químico, alimentício, automobilístico, papel e celulose assim como comercial, fazem parte dos clientes da Verdera, que escolhem uma solução segura e sustentável para gestão e destinação de seus resíduos.