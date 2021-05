Vacinas de Oxford e Pfizer são eficazes em variante indiana, diz estudo

Um estudo do governo do Reino Unido sugere que duas doses das vacinas de Oxford/Astrazeneca e da Pfizer contra a Covid-19 têm forte proteção também quando a infecção se dá pela variante do coronavírus identificada pela primeira vez na Índia, segundo o jornal Financial Times.

Duas doses de vacina forneceram 81 por cento de proteção contra a variante B.1.617.2 encontrada na Índia, e 87 por cento contra a cepa B.1.1.7 identificada pela primeira vez no sudeste da Inglaterra. Mas, de acordo com o jornal, apenas uma dose das vacinas oferecem 33% de proteção contra infecção sintomática de B.1.617.2, e 51% contra B.1.1.7.

Variante no Brasil

A Secretaria de Saúde do Maranhão confirmou nesta quinta-feira que os tripulantes do navio MV Shandong da Zhi, diagnosticados com Covid-19, tem a variante indiana do coronavírus.